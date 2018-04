Presupuestos. juanma moreno (pp) dice que con pedro sánchez el psoe está "claramente desnortado"

28/04/2018 - 12:27

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, cargó este sábado contra el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, por "boicotear" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "más progresistas de la historia" cuando "supuestamente" es "el partido de los progresistas". A su juicio, esto es una contradicción que demuestra que el PSOE "está claramente desnortado".

En una visita a la playa de El Portil (Huelva), zona afectada por los últimos temporales y que va a ser restaurada próximamente, Moreno aprovechó para atacar al PSOE por su actitud frente a los PGE. "¿Dónde está el partido de los progresistas? ¿Dónde está Pedro Sánchez?", se preguntó.

"El Gobierno de España ha puesto toda la carne en el asador para sacar adelante el proyecto de los PGE", ensalzó el líder del PP en Andalucía, para quien el PSOE comete un "grave error histórico" al oponerse a unas cuentas públicas que "apuestan por el crecimiento económico, la creación de empleo y ayudan a las personas más vulnerables".

Aunque el Gobierno no necesitaría al PSOE para aprobar los PGE, si reedita los apoyos del año pasado, Moreno consideró que los socialistas también "deberían permitir que estos PGE vieran la luz". En este sentido, llegó a decir que "todavía hay tiempo para la reflexión y el diálogo". Los españoles, prosiguió, "están cansados de batallitas".

En esta línea, dijo no entender que el PSOE, "que nos metió en la peor crisis económica y social, no haya sido capaz de meter el hombro ni un poquito" para ayudar a sacar a España de esta situación. Por esto consideró que el PSOE está "claramente desnortado y ha perdido el sentido de Estado", algo que "no es una buena noticia" para los españoles.

