La Carrera Campus 2018 afectará este domingo al tráfico rodado y a varias líneas de autobús urbano

28/04/2018 - 12:53

Entre las 8,00 y las 14,00 horas de mañana

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

La Carrera Campus 2018 que se disputará este domingo, 29 de abril, organizada por la Universidad de La Rioja y con un nuevo trazado de vuelta única que atravesará los parques del Iregua y La Ribera, afectará al tráfico entre las 08,00 y las 14,00 horas.

En concreto, las zonas afectadas son las siguientes. Calle Luis de Ulloa. Corte de dos carriles y medio desde el cruce con calle la Cigüeña hasta la rotonda de Paseo del Prior, incluida la rotonda con calle Madre de Dios.

Se dejará libre un carril y medio para poder dar salida (sólo de subida) a los vehículos del barrio. En los cruces con rotonda de la calle Luis de Ulloa con calle Madre de Dios y Paseo del Prior sólo se ocupa media rotonda.

Calle la Cigüeña. Corte completo desde el cruce con Luis de Ulloa hasta la calle Piscinas. También se dispondrá de esta calle en su tramo hasta la entrada al aparcamiento colindante desde Avda. La Paz.

Calle Piscinas y Prolongación San José de Calasanz. Corte completo desde el cruce con calle la Cigüeña con la calle Piscinas y continuando dirección Prolongación San José de Calasanz hasta su cruce con la calle Luis de Ulloa.

Edificio filologías. Se rodeará el edificio de filologías por el parking.

Calle Madre de Dios y su prolongación por la Calle Rio Lomos hasta la rotonda CC Berceo (ambos carriles). (La rotonda de Berceo no estará cortada pudiéndose utilizar por vehículos).

Senda de los Lirios (prolongación de Calle Rio Lomos)

Parking de la Facultad de Ciencias y Tecnología

Paseo del Prior. Corte de ambos carriles desde el cruce con calle Luis de Ulloa hasta el paso bajo la autovía (Depuradora Municipal).

Calle San Millán (ambos sentidos). Se cruza el paso de cebra pegado al Riojafórum. Corte desde la rotonda de Paseo del Prior.

AUTOBUSES URBANOS

En cuanto a las líneas de autobuses urbanos, se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano conforme al siguiente detalle:

Línea 1. Hospital San Pedro - Lardero: c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - av. de la Paz - av. de Zaragoza - c/ Río Lomo.

Lardero - Hospital San Pedro: c/ Rio Lomo - av. Zaragoza - av. de la Paz - c/ San Millán.

Las paradas "Martín Ballesteros", "Científico Tecnológico", "La Fombera", y "Palacio de Congresos" (margen norte) quedarán fuera de servicio.

Línea 4. Pradoviejo - Palacio de Congresos: c/ Obispo Fidel García - glorieta Noveno Centenario - av. de la Paz - c/ San Millán - c/ Madre de Dios.

Las paradas, "Magisterio" (margen este), "Politécnico", y "Martín Ballesteros" (margen norte) quedarán fuera de servicio.

Línea 5. Madre de Dios - Valdegastea y Valdegastea - Madre de Dios: av. de la Paz (sentido este) - Glorieta Noveno Centenario - av. de la Paz (sentido oeste) - c/ San Millán - Rotonda Madre de Diós/San Millán - c/ San Millán - av. de la Paz (sentido oeste).

La parada "Fermín Gurbindo" ubicada en la calle San Millán será final e inicio de la línea.

Las paradas "Martín Ballesteros", "Magisterio", "Politécnico", y "Palacio de Congresos" quedarán fuera de servicio.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.