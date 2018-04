Cerca de 300 vecinos protestan contra el Metro-TUS y reclaman a PP "arreglar el desaguisado"

28/04/2018 - 12:56

"Es hora de que nuestro políticos se den cuenta que han errado y tienen que volver hacia atrás", según la Plataforma

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

Cerca de 300 vecinos han acudido a la concentración convocada por la Plataforma Transporte Santander en la plaza del Ayuntamiento para reclamar al equipo de Gobierno (PP) que "arregle ya el desaguisado" que ha generado con la implantación del sistema del Metro-TUS y la reordenación de líneas.

Además de concentrarse en la plaza, los asistentes han cortado la calle Jesús de Monasterio para visibilizar su reclamación a los responsables políticos municipales de acabar con un sistema que consideran "un desastre" y volver al que funcionó hasta el 31 de enero.

A la concentración, en la que la afluencia de personas han sido inferior a la de anteriores movilizaciones, han asistido algunos concejales de la oposición y en ella los asistentes han tocado silbatos y sirenas frente al edificio consistorial y han portado carteles con lemas como 'No al Metro-TUS', 'No más parches, queremos lo anterior', 'Cueto en lucha, al centro de un tirón', 'No queremos Metro-TUS', 'Metro-TUS, transbordo y espera, menuda odisea' o 'Gema Igual y De la Serna fuera de Santander'.

La portavoz de la Plataforma Transporte Santander y miembro de la plataforma creada en el barrio de San Román, Carmen Castillo, en declaraciones a la prensa, ha reclamado "acabar con los parches" que se están poniendo y que, a su juicio, no funcionan. "La frase preferida de nuestra alcaldesa (Gema Igual) es que están haciendo cambios y seguirá implantando el caos auténtico y total en esta ciudad", ha criticado.

En su opinión, la mayor evidencia de ese "caos" es que los santanderinos, "que somos de los pacíficos y que nunca hemos reivindicado nada porque somos de lo más conformistas", salgan a la calle a "hacer ruido". "Yo estoy avergonzada de ser santanderina y de los representantes que tenemos y que dicen que nos defienden", ha apostillado.

Castillo ha advertido al equipo de Gobierno (PP) del Consistorio que la Plataforma, que aglutina a todos los colectivos y asociaciones en contra del Metro-TUS, continuará movilizándose todos los últimos sábados de mes mientras no se dé marcha atrás en los cambios introducidos en el transporte de la ciudad y que son "de auténtica vergüenza".

Como ejemplo de lo que sufren los vecinos de los barrios del extrarradio, que son "los más afectados" por este nuevo sistema, ha indicado que, para acudir a la concentración, ella ha estado "32 minutos esperando un autobús de la línea 2, que no ha llegado y ha tenido que coger un taxi y pagarlo".

Además, ha criticado que, cuando ha señalado al taxista que quería que le dejase en el Ayuntamiento, "me ha comentado que solo pueden parar" en el carril bus "si es por una causa realmente justificada". "Si queréis que os pare ahí, tenéis que salir haciéndoos las cojas", ha manifestado que les ha dicho el taxista.

"¿Esto es normal? Es un auténtico despropósito", ha enfatizado la portavoz de la Plataforma Transporte Santander que ha considerado que, "tras haber tomado ayer los conductores del TUS el Ayuntamiento y demostrando la gente que estamos hartos de como está funcionando esta ciudad desde febrero, es hora de que nuestro políticos se den cuenta que han errado y tienen que volver hacia atrás".

Y es que la Plataforma considera que "el macro gasto" realizado por el equipo de Gobierno en la implantación del Metro-TUS "se puede reconducir" con la vuelta al sistema anterior y utilizando los autobuses articulados para las líneas "más masificadas", como la 1 y la 2.

Aunque la regidora municipal trasladó a la Plataforma que podrían hablar con ella "cuando quisiéramos", Castillo ha confirmado que no ha vuelto a haber ningún contacto porque "de la anterior reunión no sacamos nada". "Y volver para nada es ridículo", ha concluido.