Sindicatos de justicia partidarios del acuerdo denuncian "coacciones" en la votación y analizarán tomar medidas legales

28/04/2018 - 13:15

La otra parte sindical niega "impedimentos" para votar y avanza que intentarán buscar una mejor oferta con la Xunta

Los sindicatos de justicia partidarios del acuerdo con la Xunta SPJ-USO, UGT y CC.OO. han denunciado "coacciones, amenazas e insultos" durante las asambleas celebradas el viernes en las que un 52,8% de los trabajadores rechazó la oferta del Ejecutivo gallego, unas actitudes frente a las que analizarán tomar medidas legales. Estas acusaciones son negadas por la otra parte sindical, que aboga por buscar una oferta "mejor".

En un comunicado conjunto estos tres sindicatos que aceptaron el pasado jueves la propuesta del Gobierno gallego --que también apoya CISF-- han acusado a las restantes centrales que integraban el comité de huelga y que rechazan el acuerdo --Alernativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ-- de "impedir la realización en libertad" la votación.

"Lo que debería haber sido una jornada de participación democrática, en la que por un colectivo de trabajadores se ejercitara su legítimo derecho al voto, se convirtió, sin embargo, desde primera hora de la mañana en una intolerable persecución por grupos de asalto organizados por los sindicatos CUT, CIG y STAJ", denuncian.

Así, aseguran que los miembros de estas centrales "intentaron impedir con su actitud agresiva que la votación se realizase", unos hechos que, según apuntan, "están debidamente documentados con imágenes que indican que se han podido cometer numerosos delitos: coacciones, amenazas, insultos, daños materiales e incitación al odio, entre otros".

Al respecto, fuentes de UGT han explicado a Europa Press que los sindicatos partidarios del acuerdo mantendrán una reunión "el lunes o martes" de la próxima semana en la que analizarán tomar "las medidas legales oportunas" como la puesta en conocimiento de la Fiscalía de estos "hechos vergonzosos".

RESULTADO "EN ABSOLUTO SIGNIFICATIVO"

Además, SPJ-USO, UGT y CC.OO. señalan que debido a este contexto en el que se desarrollaron las asambleas del viernes "no votaron 1.137 funcionarios sobre un censo de 2.750". "El no sale por un escaso margen de 90 --841 noes y 743 síes-- y teniendo en cuenta todo lo ocurrido no es en absoluto significativo", señalan.

Por su parte, también este sábado ha remitido un comunicado a los medios CSIF, en el que asegura que "los funcionarios y funcionarias de justicia tenían y tienen derecho a opinar sobre una posible salida al conflicto". "Es más, eso es lo que estaban demandando, lo que no implica la aceptación del acuerdo sino, simplemente, el derecho a decidir sobre sus condiciones laborales", ha indicado.

Con todo, considera que "pese a los insultos, amenazas y coacciones llevadas a cabo por un grupo de funcionarios y sindicalistas que pretendieron boicotear la consulta", los trabajadores "mediante su voto dejaron claro que la propuesta de acuerdo que la Xunta trasladó al comité de huelga en la última reunión es insuficiente".

Por ello, CSIF avanza que "seguirá trabajando en dar una solución definitiva al conflicto que recoja las mejoras laborales y retributivas que el personal de la administración de la justicia gallega demanda".

LOS OTROS SINDICATOS NIEGAN "IMPEDIMENTOS

Por su parte, fuentes de los sindicatos que rechazaban la oferta presentada por el Gobierno gallego han negado "impedimentos" para que los trabajadores pudiesen votar. "Lo que hubo fue un rechazo espontáneo de los trabajadores, no fue más allá de los gritos de desaprobación por como hicieron las cosas", han explicado.

Así, tras incidir en que "no se impidió a nadie votar", estas fuentes han asegurado que "si no votó más gente" fue por la "propia organización de las votaciones". Especialmente, han incidido en la baja participación de los trabajadores de los pueblos, toda vez que las asambleas se celebraron en la ciudades.

Además, estas fuentes han explicado que "recogen el guante" ofrecido por los trabajadores con su rechazo a la oferta y que llamarán a la Xunta para "intentar llegar a un acuerdo mejor". "Si alguno de estos cuatro sindicatos se nos quiere unir, con buena fe y ganas de mejorar la oferta, será bienvenido", apuntan.