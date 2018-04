La Banda Municipal de Música de Santiago actuará con la Real Filharmonía de Galicia el 11 de mayo en la Quintana

28/04/2018 - 13:15

Enlaces relacionados La violinista británica Tasmin Little actuará con la Real Filharmonía de Galicia en Santiago y Ferrol (17/04)

La Banda Municipal de Música de Santiago celebrará, durante las fiestas de la Ascensión, su 170 aniversario, con un recital el 10 de mayo dirigido por Maximino Zumalave, en la Praza da Quintana, y en el que, por primera vez, actuará con la Real Filharmonía de Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

Bajo la batuta de Maximino Zumalave se juntarán para interpretar un programa que mezcla piezas de H. Berliok, A. Márquez, R. Soutullo, e I. Chaikovsky. Incluye también el estreno mundial de 'What do you think about the dropping of atomic bombs in Hiroshima & Nagasaki?', del compositor gallego Antón Alcalde.

Para asistir a este concierto será preciso retirar invitación en el Teatro Principal. Estarán disponibles en el despacho de billetes a partir del 4 de mayo en horario de 18,00 a 21,00 horas.

Se trata de uno de los actos centrales de una programación de las Fiestas de la Ascensión 2018, del 9 al 13 de mayo, en las que actuarán Iván Ferreiro, Orquestrada, Delaporte o Los Pekenikes, y que, además de música, contará con la tradicional feria caballar en Amio o el campeonato de 'chave' en el Paseo da Ferradura de la Alameda.

La Ascensión 2018 dará comienzo en la mañana del miércoles 9 de mayo con el disparo de bombas de palenque que darán paso al desfile de los tradicionales 'cabezudos', una de las figuras más características de las celebraciones compostelanas.

Esa noche, el gallego Iván Ferreiro y el dúo Delaporte subirán al escenario de la Praza da Quintana, que será el epicentro de la música durante las fiestas. El viernes será el turno de la fusión de fado y punk de los portugueses Orquestrada y el gallego Caxade. Los Pekenikes y Santos Morcegos cerrarán el ciclo de conciertos en A Quintana el sábado 12.