El PP-A destaca "el compromiso claro" el Gobierno con el litoral y critica que la Junta "no cumpla" su parte

28/04/2018 - 14:14

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha destacado este sábado "el compromiso claro" del Gobierno central con el litoral andaluz, --azotado por los últimos temporales--, al tiempo que ha criticado que la Junta de Andalucía "no haya cumplido" su parte en sus competencias en esta materia.

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras su visita a la playa de El Portil, en Punta Umbría (Huelva), la cual se vio especialmente dañada por el temporal, Moreno ha recordado "el compromiso" del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la costa andaluza, y su voluntad de "poner los recursos suficientes para que, cuando empezara la temporada turística, estén las playas completamente repuestas".

Por ello, ha destacado que, dos meses después de dicha visita, "hay un compromiso presupuestario" del Gobierno de casi 37 millones para arreglar todo el litoral andaluz, lo que supone "la cantidad más alta dada por los gobiernos" para recuperar las playas andaluzas y, en concreto, diez millones serán destinados a la costa onubense.

De este modo, Moreno ha resaltado "el compromiso claro y nítido" del Gobierno con las playas andaluzas para que estén "en perfecta armonía antes de que comience la temporada turística".

En este sentido, el presidente de los populares andaluces ha apuntado que, cuando las condiciones climáticas lo permitan, se va a proceder a la puesta en marcha de las obras precisas para la puesta a punto del litoral y que comenzarán en mayo.

Tras subrayar "el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Andalucía", ha resaltado "la agilidad administrativa y la eficacia en la gestión del Ejecutivo". No obstante, ha lamentado que esto "no vaya acompañado por la otra administración, la regional", y ha asegurado que le gustaría que hubiera "más coordinación, más lealtad institucional", ya que hay una parte que compete al Estado en materia de costas, pero la relativa al mobiliario que compete a la Junta de Andalucía "no se ha cumplido".

"Tristemente, a día de hoy, no hay ninguna noticia sobre las propuestas y las iniciativas" que va a poner en marcha la administración regional para mejorar el litoral, ha añadido. "El Gobierno de España cumple, y la Junta de Andalucía todavía no ha cumplido", ha apostillado Moreno, que confía en que "lo haga de manera inmediata".

Por último, ha indicado que el PP y el Gobierno "seguirán trabajando por el litoral andaluz con esos 37 millones, que es una cifra récord para la reparación de playas", y ha sostenido que se realizarán, además de las obras de emergencia, proyectos para dar "soluciones de futuro que eviten, en la medida de lo posible, las inclemencias del tiempo". "Gobernar con eficacia, coherencia y sentido común es lo que nos piden los ciudadanos", ha concluido.