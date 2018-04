El PSPV buscará ser "el primer partido valenciano" en 2019 para que el gobierno progresista "no sea un paréntesis"

28/04/2018 - 14:17

Puig destaca que "desde el día uno" han "dado la cara" con respecto a la supuesta financiación ilegal: "somos un partido honrado"

El Partit Socialista del País Valencià (PSPV) buscará "no ser el primer partido de la izquierda, sino el primer partido valenciano" en las elecciones autonómicas y municipales del 2019 con el objetivo de que el gobierno progresista en la Comunitat "no sea un paréntesis entre dos nadas", con un "proyecto basado en la ambición colectiva" de quese mantenga el 'moment valencià'.

Así lo ha expresado el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, durante su intervención en el Comité Nacional del PSPV, que se ha celebrado este sábado en València y en el que ha exhortado a los representantes de las distintas agrupaciones locales presentes a que "expliquen a la gente que quien garantiza el progreso es el PSPV".

De esta manera, Puig ha apostado por "ampliar" en 2019 el "cambio" que se ha realizado en estos cuatro años con "un gobierno transformador y los alcaldes y alcaldesas" de la formación. Así, ha manifestado que este Comité Nacional es un "punto de partida", una vez acabado el "proceso interno democrático sano" que ha vivido el partido durante los últimos meses para elegir las nuevas ejecutivas a nivel autonómico, provincial, comarcal y local.

No obstante, el secretario general ha asegurado que también han habido "decisiones dolorosas" a lo largo de este tiempo, como en Alicante, donde el ex alcalde socialista, Gabriel Echávarri, dimitió, y la nueva candidata a la alcaldía, Eva Montesinos, no logró los 15 votos necesarios para ser investida, por lo que el gobierno ha pasado al 'popular' Luis Barcala.

Así, ha considerado que el nuevo primer edil alicantino "no tiene la legitimidad democrática suficiente", pero ha destacado que los socialistas "no quieren cambiar las reglas". Asimismo, ha instado a "interiorizar" que "la regeneración democrática pasa por que los partidos dejen de ocupar las instituciones como si fueran suyas".

"SOMOS UN PARTIDO HONRADO"

Puig se ha referido también a la investigación por la supuesta financiación ilegal del PSPV en las campañas electorales de 2007 y 2008 y ha destacado que su partido se ha expresado con "claridad" y que "desde el día uno" han "dado la cara". "Somos un partido honrado, que no tiene nada que esconder y que tiene conciencia de los valores democráticos por encima de cualquier otra cosa", ha agregado.

Al respecto, el líder socialista ha destacado que el partido "quiere ser coherente y ejemplar", por lo que "cuando se pone en cuestión su financiación" no "contestan como el PP", que "siempre hace lo mismo: criticar primero a los jueces, a la policía y a los periodistas". "Nosotros respetamos la justicia e incluso las informaciones que no son ciertas, así como la libertad y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha manifestado.

El líder socialista ha remarcado que su partido, que está en "el mejor momento", durante estos tres años al frente de la Generalitat Valenciana, ha "cumplido con la palabra dada", y que no hay "ni un solo indicador que esté peor que hace tres años", por lo que ha asegurado que "la Comunitat está objetivamente mejor".

Así, ha destacado que "el cambio se cumple". "A veces más tarde de lo que quisiéramos, pero se cumple", ha manifestado, al tiempo que ha destacado la importancia de "gobernar con la gente, no solo desde los gobiernos, sino también desde la sociedad organizada".

APLAZAN LA HOMOLOGACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Al inicio del Comité, la presidenta de la mesa de esta reunión, la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha destacado que se ha retirado del orden del día la homologación de los estatutos surgidos del último congreso del PSPV, por la necesidad de "sincronizarlos" con los de otros estamentos del partido.

Por otra parte, en la presentación del informe de gestión, el secretario de los socialistas valencianos ha hecho un repaso por algunos de los avances que se han conseguido en estos tres años de gobierno incidiendo en que "hoy los socialistas somos el cambio que cumple".

Así ha recordado que "tal y como se prometió" se ha recuperado el Departamento de salud de La Ribera a la gestión pública, se ha derogado el "copago" farmacéutico a los colectivos más vulnerables, se ofrece tratamiento a todos los pacientes con hepatitis C.

En materia educativa también ha destacado la apuesta por la construcción de colegios a través del Plan Edificant, "el incremento de las becas, la bajada de las tasas universitarias, al aumento del profesorado". Pero además también se ha referido a la puesta en marcha de la renta de inclusión social, a la mejora de las cifras del paro que han pasado del 23% de hace tres años al 13,3% prevista para 2019.

"Hemos creado un escenario de estabilidad, diálogo y honradez que está permitiendo que esta autonomía sea donde más crezca la inversión directa extrajera" ha apuntado Puig quien también se ha referido a la importancia de "abrir los horizontes de futuro para atraer oportunidades para todos y todas".