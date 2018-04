La Policía Nacional y la Escuela Municipal de Música de Antequera celebran un concierto solidario

La comisaría de la Policía Nacional en Antequera (Málaga) y la Escuela Municipal de Música de Antequera han celebrado el concierto solidario 'Ciudad de Antequera' a favor de las asociaciones Prolibertas, Casiac, Proyde y Plataforma Antequerana Solidaria.

El evento, que tuvo lugar el pasado 14 de abril, responde a una iniciativa solidaria conjunta del jefe de la comisaría, el inspector jefe José Cano Ariza, y del director de la EMMA, Joaquín Castro. El teatro municipal Torcal fue el escenario donde se desarrolló el concierto, que contó con la participación de más de 60 profesores y alumnos de la escuela municipal.

Un dúo de soprano y teclado, con la interpretación de 'O mio babbino caro' iniciaba la velada para dar paso al ensemble de acordeones que acompañaron al tenor y coro infantil en su interpretación de 'O sole mio'.

Acto seguido, el grupo de Cámara interpretó 'Ombra mai fu', mientras que la cuarta actuación fue una versión de 'Libertango'. El flamenco arrancó con tientos para terminar por tangos con baile.

Por su parte, el Combo de Percusión puso la nota de ritmo con una peculiar samba, que dio paso a los tres Combos de Rock&Pop, que hicieron 'I Heard it through the grapevine', 'Copenhague' y 'Put your record on'.

Más tarde tomó el escenario el Aula de Jazz que ofreció una gran versión de 'Jeannine'. El concierto finalizó con el Coro de Gospel y Música Moderna, que interpretaron 'Three Little birds' y 'Dig Down'. "Un gran broche final para una noche espectacular", han detallado desde la Comisaría provincial en un comunicado.