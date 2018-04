Errejón pide "que se corrija" la "infame" sentencia contra La Manada porque la víctima "sufrió violación"

28/04/2018 - 15:17

"El texto de la sentencia describe punto por punto lo que es violación y luego dice que no ha habido violación", lamenta

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos y precandidato de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha pedido este sábado "que se corrija" la "infame" e "inadmisible" sentencia contra los miembros de La Manada porque la víctima, ha apuntado, "sufrió violación".

"Hay que llamar a las cosas por su nombre, esa chica sufrió violación, y la pena que merecen los agresores es por un delito de violación, por lo que hay que corregir esta sentencia vergonzosa y una ley que ha permitido a algunos colarse por una rendija para no llamar violación a la violación", ha expresado el diputado en un acto de su candidatura a primarias de Podemos a la Comunidad de Madrid en Collado Villalba.

Errejón ha asegurado que le "duele" que el Gobierno central no haya escuchado las reivindicaciones del movimiento feminista hasta esta "infame" sentencia.

"No es una discusión sobre endurecer penas, es llamar las cosas por su nombre; la violación es violación y el Código Penal de España es una rareza en Europa, porque en él se distinguen delitos permitiendo rendijas por las que se cuelan sentencias tan infames como la de La Manada", ha criticado.

En este punto ha aplaudido la "valiente y enorme reacción de la sociedad española". "El movimiento feminista nos coloca en el siglo XXI, mientras que la sentencia nos intenta colocar en el XIX", ha remachado.

Así, ha expresado que le parece "muy bien" que la Fiscalía "recurra y que el Supremo corrija esta sentencia absolutamente vergonzosa". "En el siglo XXI queremos vivir en un país en el que las mujeres hagan su vida tranquilas y seguras y todo lo contrario, nos quiere llevar al pasado", ha incidido.

Además, ha señalado que "el Gobierno va a rebufo de la movilización de la sociedad española", y que "no hay nadie que pueda defender esa sentencia", alfgo que "no es no respetar la separación de poderes".

"La sociedad ha dicho que esta sentencia es inadmisible, pero en términos jurídicos, ya que el texto de la sentencia describe punto por punto lo que es violación y luego dice que no ha habido violación", ha concluido.