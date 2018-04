Fernando Romay se compromete desde hoy a ser embajador de la anchoa de Cantabria

28/04/2018 - 18:00

El ex jugador de baloncesto Fernando Romay ha sido nombrado hoy cofrade de honor de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria durante la celebración del 22 Cabildo de esta entidad gastronómica, que ha tenido lugar este sábado en el teatro Liceo de Santoña, dentro de los actos de la Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria.

SANTOÑA, 28 (EUROPA PRESS)

Romay ha bromeado con que recibe este "honor, completamente inmerecido", pero que "no por eso no iba a decir que no", al tiempo que se ha comprometido a ejercer desde hoy como embajador de la anchoa, porque está "seguro" de que habrá gente que ensalzará "mejor" y "más fuerte" la anchoa, pero que "nadie lo va a hacer más alto" que él.

También ha asegurado que "está en una edad" en la que "este tipo de cosas" le hacen "una ilusión tremenda" y que el ofrecimiento para ser nombrado cofrade de honor de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria fue de "una manera sencilla y simple", por lo que no se puedo negar y dijo, "vale, aquí estoy".

El ex jugador de baloncesto ha reconocido ser consumidor de la anchoa, en especial, y del bocarte, en general, y, al respecto, ha aludido a la "internacionalización" del producto refiriéndose a un pincho que hacen en Murcia, denominado "marineras" y que está "espectacular", que consiste en un colín de pan en forma de rosquilla, que lleva ensaladilla y un boquerón.

Además, Fernando Romay ha agradecido el cariño mostrado desde su llegada a Santoña, "un poco como en Bienvenido Mister Marshall", ha dicho, y ha puesto en valor "ver gente mayor con tanta pasión por lo suyo, implicada en promocionar algo que les gusta, que es muy suyo y que siente muy suyo". "Eso me parece fundamental", ha remarcado.

El 22 Cabildo de la Cofradía de la Anchoa ha servido también para conceder los nombramientos de cofrades de mérito a la asociación de catadores UMAMI, a Pachi Salgado de Conservas Angelachu, a Isaac Muga de bodegas Muga, a María Hermida de Shine Iberia y a Gema Aguilera y nombrar embajador de la anchoa a Roberto Latorre, cofrade del vino de La Rioja.

La celebración de este nuevo capítulo de la historia de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria ha estado precedido del tradicional desfile de cofradías, que ha tenido lugar por las principales calles de la villa santoñesa y en el que han participado 32 cofradías gastronómicas procedentes de diversos puntos de la geografía española y de Francia y Portugal.

Por otra parte, en la tarde de ayer, viernes, se entregaron los premios del concurso de pinchos de anchoa de Santoña, organizado también por la cofradía, en el que participaron un total de 21 establecimientos hosteleros de la villa y cuyos seis finalistas fueron La Lonja, As de Guía, Kendra Bistrot, Canalla Gastro & Music, Amayuela y Siete Villas.

De ellos, Amayuela, con "Medio Mundo", ha conseguido el premio a la mejor presentación, Kendra Bistrot, con "Antichoa", se ha hecho con el premio especial del jurado y Siete Villas, con "La pasión de Santoña", ha obtenido el premio al mejor pincho.

La Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria continuará este domingo, con, entre otras actividades, la fase preliminar y la final de la cata del concurso "Anchoa Seleccionada 2018", un certamen en el que participan las conserveras presentes en este evento y cuyo producto es seleccionado por el jurado de forma anónima entre el que pone a la venta durante la feria.

Una novedad destacada respecto a ediciones anteriores es que la resolución y, por tanto, la empresa conservera ganadora de este concurso no se dará a conocer hasta el último día de la feria, en concreto, a las 13.00 horas del próximo martes, día 1 de mayo.

También el domingo tendrá lugar unos de los actos más emotivos cada año de esta feria, el acto institucional de reconocimiento a las mujeres conserveras con las que el Ayuntamiento de Santoña quiere homenajear a las trabajadoras del sector del municipio que se jubilan en 2018 y que, en esta edición, son María Dolores Maza, María Ángeles Loza, María del Carmen López, Beatriz Povedano, Montse Dafolgueira, Concepción Elecalde y María del Pilar González.

Para el lunes, día 30 de abril, hay prevista a las 12.00 horas una visita guiada al casco urbano con temática marinera que incluirá visita a una fábrica conservera, a la lonja de pescado y al centro Rehisan.

Además, actuará el Coro Joven 7 Villas en el Teatro Casino-Liceo a las 13.00 horas y habrá talleres de cocina en directo y de elaboración de pinchos con base de anchoa a las 19.30 horas en el recinto ferial.

Ya el martes, 1 de mayo, a las 10.00 horas y en el recinto de la feria la artista Mamen Restegui realizará una acuarela de grandes dimensiones en homenaje al bocarte y a las 13.00 horas la resolución del concurso "Anchoa Seleccionada 2018".