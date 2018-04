PP-A pide que el Parlamento apoye incluir en el Código Penal nuevos supuestos a los que aplicar la prisión permanente

29/04/2018 - 10:37

El PP-A va a defender este jueves una proposición no de ley (PNL) por la que reclama que el Parlamento andaluz muestre su parecer favorable a que se incorporen en el Código Penal, tras el procedimiento parlamentario correspondiente, los nuevos supuestos a los que sea de aplicación la prisión permanente revisable.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

En la iniciativa, consultada por Europa Press y que se debatirá en el seno de la comisión de Justicia e Interior, los populares concretan que los nuevos supuestos son asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares, asesinato después de un secuestro, violaciones en serie, violación de un menor tras privarle de libertad o torturarle, y muertes en incendios, estragos o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Así las cosas, el PP-A entiende que incluir dichos supuestos en el Código Penal "atiende la demanda social y la experiencia acreditada en el ámbito nacional y también en el Derecho Internacional".

Señala en la PNL que la prisión permanente revisable es un instrumento penal incorporado al ordenamiento jurídico español en 2015, "proporcionado a la gravedad de los crímenes que castiga y que está en sintonía con lo que prevén todas las democracias europeas de nuestro entorno".

"La sociedad española demandaba entonces, y también ahora, respuesta ante los crímenes más graves y execrables, tales como las muertes causadas por bandas terroristas o por los asesinos más desalmados que generaban una enorme alarma social, además de mucho sufrimiento", sostiene el PP-A para aclarar que se trata de una pena extraordinaria "a casos de extrema gravedad".

Asimismo, recuerda que la norma que se aprobó en 2015 contó con todos avales de una parte importante de la doctrina jurídica española, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial, entre otros; así como que es una pena reconocida por la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aunque, recalca, "su apoyo más importante es el de los españoles" quienes han mostrado "un apoyo constante y continuado durante los últimos diez años".

"No se trata, como dicen algunos, de promover ninguna forma de cadena perpetua, se trata de proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos mientras no esté acreditado que no reincidirán", agregan los populares antes de recordar que es una pena que es revisable y con un sistema de evaluación, "orientada a la reinserción de las personas que han sido condenadas y, en última instancia, como debe ser en Derecho Penal, a la protección del conjunto de los ciudadanos".

El PP-A defiende que esta figura penal responde a una justa demanda social de más seguridad ante los peores criminales, "y esa es precisamente la principal y la más importante obligación que tiene un Estado moderno: garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos". "Estar a favor de la prisión permanente revisable es estar a favor de proteger a las víctimas", apostillado.

Por todo esto, explica que el Gobierno central no sólo ha reiterado su voluntad de mantener de esta pena en los términos que se aprobó en 2015, sino que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente nuevos supuestos para la aplicación de la prisión permanente revisable, que el PP-A quiere que respalde el Parlamento andaluz.