Sánchez carga contra rivera: "se ha aznarizado" y "está utilizando cataluña como confrontación territorial para arañar votos en el resto de españa"

29/04/2018 - 10:51

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, centra sus críticas en el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, del que asegura que "se ha aznarizado", y en su actitud en la de que "está utilizando Cataluña como confrontación territorial para arañar votos en el resto de España".

Sánchez, en una entrevista que publica este domingo 'El Mundo' recogida por Servimedia, carga contra Rivera al tiempo que asegura que el Partido Popular no está tan mal como parece. "No se puede subestimar al PP. Ahora se subestima al PP como antes se subestimó al PSOE".

Sostiene su argumentación en que "hay una suerte de debilidad y de soberbia en el comportamiento de Rivera", tras la negativa esta semana del líder de CS de hablar con él sobre la situación en la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. "Ciudadanos encubre la corrupción del PP en Madrid y se esconde en Cataluña. Es incoherente con su mensaje de regeneración en Madrid y no tiene iniciativa en Cataluña".

Por ello, asegura que se trata de un "partido que antepone sus intereses electorales a los del conjunto de la sociedad", que "ha abandonado el centro y está virando a la derecha", mientras que "el PSOE es más que un color" y, "desde las primarias -el 30 de mayo hará un año-, se ha convertido en la referencia de la izquierda".

En el repaso a la situación de los principales partidos políticos, Sánchez dice que "Unidos Podemos es ya Izquierda Unida", con la "división y fractura en el electorado conservador", está Cs que "trata de evitar el descontento en los votantes descontentos del PP". "Esa postura tendrá un precio electoral entre los votantes moderados que no toleran la falta de ejemplaridad que vemos en Madrid", repasa.

Así las cosas, concluye que "la competición electoral está reñida, pero va a estar entre el PP y el PSOE, que se disputarán la victoria. Ciudadanos tendrá una meritoria medalla de bronce y Podemos se quedará en el espacio tradicional de IU".

ARRIMADAS, INVESTIDURA

Reprocha la actitud de Cs y su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, ante la crisis política catalana tras las elecciones autonómicas del 21-D en las que venció. "Me hubiera gustado ver a Inés Arrimadas presentándose a la investidura y desbloqueando la situación. Rivera está utilizando Cataluña como elemento de confrontación territorial para arañar votos en el resto de España", afirma.

A su juicio, "Arrimadas tendría que haber propuesto un Gobierno de concentración con elementos transversales que hubieran roto la dinámica de bloques y que hubieran persuadido a parte de las formaciones independentistas para volver al constitucionalismo y al Estatut. Pero para eso se necesita hacer política y Ciudadanos renuncia porque los intereses de Arrimadas no coinciden con los de Rivera en toda España. Y porque si haces política, pones en riesgo votos", insiste.

No duda de que volvería a apoyar al Estado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y destaca que la forma en la que se aplicó fue un "gran acierto del PSOE y del PP, porque Ciudadanos no pinchó ni cortó, plantearlo en los términos en los que lo planteamos: respetar al máximo las instituciones de autogobierno en Cataluña, devolverlas a la legalidad y que los catalanes hablaran cuanto antes".

Por ello, señala que "si se ha prolongado no es por responsabilidad del Gobierno, ni del PSOE" sino por "la imposibilidad del bloque independentista de independizarse de Puigdemont, cuya estrategia política nada tiene que ver con ERC, con el PDeCAT o con la mayoría de los catalanes".

"Esta reflexión se la he hecho al presidente del Gobierno, con el que he ganado en confianza y fluidez. Aunque a veces me tenga que morder la lengua", reconoce Sánchez.

LAS DECISIONES LAS TOMO YO

Por último, sobre la situación interna del PSOE, como secretario general afirma que su "obligación" y "responsabilidad es contar con todos". "Abro la puerta a todos. Tengo un absoluto respeto por los ex secretarios generales. Escucho y converso. Pero las decisiones las tomo yo. Y la Ejecutiva", sentencia.

Para cerrar, deja el mensaje: "Yo invito, abro la puerta, pero yo no obligo. La tarea de todos es trabajar por la unidad. Y mi tarea fundamental es ganarme la credibilidad a través de la propuesta y de un proyecto político".

