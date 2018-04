Los sindicatos saldrán a la calle por separado el 1 de mayo como antesala de futuras movilizaciones

UGT y CC.OO. reclaman un cambio de política o "intensificarán" sus protestas, mientras la CIG prevé ya convocar una huelga general en junio

La ciudad de Vigo acogerá el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, las manifestaciones centrales de los principales sindicatos en Galicia, que este año marcharán por separado --UGT y CC.OO por un lado y la CIG por otro--, en una cita que preparan como antesala de futuras movilizaciones y que estará centrada en denunciar la precariedad "récord" que se vive en la Comunidad.

Así, UGT y CC.OO. ven esta jornada reivindicativa de la clase trabajadora como una "clara advertencia" al Gobierno para que modifique sus políticas y retome el diálogo o avisan de que van a "intensificar" las protestas.

Más directa es la postura de la CIG, que ya da por hecho que convocará huelga general en junio en Galicia ante una situación laboral que "continúa empeorando" y emplaza a UGT y CC.OO. a apoyarla.

En la protesta de este martes, UGT y CC.OO. pondrán el foco en denunciar el crecimiento de la precariedad, así como en la necesidad de avanzar en igualdad y mejorar las pensiones.

Por su parte, en la visión de la CIG sobre los problemas que afectan a Galicia se encuentra "la temporalidad, las altas cargas de trabajo, el acoso a los trabajadores a golpe de sanciones y amenazas, el incumplimiento de los convenios, las horas extra que no se pagan y la inacción de la autoridad laboral".

Sobre esta convocatoria por separado, el secretario de UGT Galicia, José Antonio Gómez, explicó que los dos sindicatos con raíz estatal "coinciden" en el diagnóstico y "en lo fundamental" con la CIG, pero asegura que las "directrices" marcadas por el sindicato nacionalista para una protesta unitaria "no son asumibles".

En relación a esta cuestión, el secretario comarcal de la CIG en Vigo, Alberto Gonçalves, apela a la unidad de acción sindical, pero no solo para una manifestación concreta cuando "no la hay en la realidad de las fábricas y sobre todo cuando son cómplices de lo que está ocurriendo con las pensiones". "Si no cambian de actitud no podremos caminar juntos, ¡qué más quisiéramos!", apostilla.

MANIFESTACIONES EN MÁS DE UNA DECENA DE MUNICIPIOS

Además de la manifestación central de Vigo (con salida a las 11,30 horas de Vía Norte) UGT y CC.OO. llevarán a cabo movilizaciones en A Coruña (12,00 horas, Praza da Palloza); Santiago (11,30 horas, Alameda); Lugo (12,30 horas, edificio de sindicatos), Ourense (12,00 horas, pabellón de Os Remedios), Pontevedra (12,00 horas, Praza da Ferrería), Ferrol (12,00 horas, Inferniño).

Junto a las siete ciudades, la lista de protestas de UGT y CC.OO. para el 1 de mayo de ambos sindicatos se completa con Vilagarcía de Arousa (12,00 horas, Praza de Ravella) y Viveiro (12,00 horas, edificio de sindicatos).

En lo tocante a la CIG, la manifestación en Vigo saldrá a las 12,00 horas de Dobrada. El resto de las movilizaciones serán también a mediodía, salvo en Ourense (11,30 horas, en Praza Maior), Pontevedra (11,30 horas, Praza de Ferrería) y Cangas (18,30 horas, en la plaza del Ayuntamiento).

Así, las movilizaciones de la CIG serán a las 12,00 en: Santiago (Praza Roxa), Vilagarcía (Casa do Mar), A Estrada (Praza do Mercado), Lugo (Edificio sindical), Ribadeo (Edificio sindical), A Coruña (Praza de Vigo), Cee (ante el ayuntamiento), Ferrol (local del sindicato), Ribeira (Praza do Peixe) y Ourense (Praza Maior).

PROTESTA DE LA CUT

Por su parte, los sindicatos CUT, CGT y Sindicato de Elevación serán otras de las centrales que saldrán a la calle este 1 de mayo en Galicia, con una manifestación en A Coruña, que saldrá a las 12,30 horas de la Praza de Pontevedra.

Transcurrirá bajo el lema 'Contra a explotación, a represión e o saqueo: a loita é o único camiño' para hacer una llamamiento contra "la situación que el pueblo trabajador está padeciendo en el momento actual" de "reformas laborales castradoras de derechos, represión de la disidencia y el proceso privatizador y saqueador de lo público".