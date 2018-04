Siete mossos en el banquillo por una presunta agresión a tres detenidos en Can Vies

29/04/2018 - 11:58

Siete mossos d'Esquadra se sentarán en el banquillo de los acusados a partir de este lunes por presuntamente agredir a tres detenidos durante los disturbios en las protestas por el desalojo del centro okupado Can Vies de Barcelona la noche del 28 de mayo de 2014.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona hasta el 3 de mayo por presuntos delitos de lesiones y contra la integridad moral a tres jóvenes que participaron en las protestas y que fueron detenidos posteriormente cuando regresaban a casa, en el barrio de Sants.

En este caso, la Fiscalía considera que los hechos no son constitutivos de delito y no acusa a los agentes, que van a juicio por la acusación particular que ejerce Alerta Solidària, que pide para ellos penas de 15 años y medio de cárcel.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de Alerta Solidària Eduardo Cáliz ha explicado que piden la misma pena para los siete agentes porque consideran que actuaron "en grupo, de manera coordinada y con la voluntad de hacer daño".

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, recogen que uno de los perjudicados sufrió la desviación del tabique nasal, otro una herida abierta que requirió la colocación de siete grapas y otro tuvo varias contusiones y un corte que necesitó tres grapas, además de que éste ha sufrido consecuencias psicológicas.

Según dicho escrito, los mossos acusados abordaron a los tres denunciantes en la calle Roses de Sants cuando regresaban a casa después de participar en la manifestación y les golpearon con sus porras al grito de: 'Os vamos a machacar', 'Hijos de puta' y 'No os vais a escapar'.

"Los mossos y sus superiores jerárquicos, que tenían control de la situación y no hicieron ninguna actuación para impedirla, actuaban todos de forma coordinada y concertada, con ánimo de atentar contra la integridad moral de los detenidos y lesionar su integridad física", afirman en el escrito.

Estos tres detenidos ya fueron juzgados junto a una cuarta persona y condenados a varias penas de entre nueve meses y dos años de prisión por haber lanzado piedras a los agentes durante las protestas por el desalojo durante la tercera noche de disturbios, el día de las lesiones.