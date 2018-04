Plataforma 'Salvar La Magdalena' advierte que "no va a parar" hasta que la playa recupere su aspecto original

29/04/2018 - 13:24

La Plataforma 'Salvar La Magdalena' advierte que "no va a parar" de movilizarse hasta que esta playa de Santander recupere su aspecto "original e identitario" lo que pasa por la retirada tanto del espigón levantado en este arenal como el que se está empezando a ejecutar en el límite de Los Peligros y que, avisan, "será mayor, ya que conlleva un 70% más de obra".

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo han asegurado los integrantes de esta Plataforma este domingo en la sexta acción de protesta contra los diques que está construyendo el Ministerio de Medio Ambiente para la estabilización de las playas de Bikinis, La Magdalena y Los Peligros.

La plataforma Salvar La Magdalena, de la que forman parte ARCA, Ecologistas en Acción y el grupo de defensa del patrimonio Alceda, ha reunido hoy a cerca de dos centenares de personas para reclamar la inmediata paralización de las obras y la retirada de las escolleras.

En esta movilización, además de la concentración de ciudadanos junto a la escollera, también ha habido una concentración de barcos y se ha portado una pancarta con el lema "Gema, tu espigón no da Igual".

El portavoz de la plataforma y también de la asociación ecologista ARCA, Carlos García, ha señalado en declaraciones a la prensa que esta actuación lo "único" que hace es "deteriorar un paisaje singular", que forma parte de la "identidad" de Santander y Cantabria, y "empeorar la calidad de vida" de los santanderinos.

"Es un modelo mediterráneo que está fuera de lugar en Santander", ha insistido, añadiendo que "nadie se imaginaría la Catedral de Burgos pintada de amarillo o la playa de La Concha en San Sebastián con este tipo de cosas" y se ha preguntado "qué tiene Santander para que se atrevan a hacer esto".

Por ello, desde la Plataforma piden a todos los grupos políticos de Santander, Cantabria y Madrid, tanto a los que gobiernan como a los que están en la oposición, que "por favor hagan lo que sea para parar esta obgra y retirar esta escollera". "Qué nos devuelvan nuestro paisaje, qué nos devuelvan nuestra identidad y qué vuelva nuestra calidad de vida", ha enfatizado García.

Si no se da marcha atrás en esta actuación, "no vamos a parar", ha asegurado el portavoz de la plataforma y de ARCA que, además, ha denunciado que "no se está contando todo" del proyecto porque, según ha dicho, después de levantar los espigones, está previsto "rellenar de arena" las playas "para duplicar o triplicar su cantidad", con lo que acabarán generando "dos playas artificiales".