Las lluvias de este fin de semana generan crecidas de magnitud moderada en los afluentes pirenaicos

29/04/2018 - 13:35

Las lluvias que se han producido durante este fin de semana en Aragón han generado crecidas de magnitud moderada en los afluentes pirenaicos del Ebro. Durante varios días, continuarán estos caudales superiores a los habituales en invierno ocasionados además por las altas temperaturas.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Los embalses de esta zona de la cuenca continuarán desembalsando de forma controlada para aumentar los volúmenes de resguardo y poder hacer frente a las crecidas. En los afluentes del Pirineo aragonés las crecidas más importantes se esperan para este domingo y sobre todo en los ríos Cinca, Ésera y Alcanadre.

El río Cinca, a su paso por Fraga, se encuentra a una altura de 2,63 metros y un caudal de unos 322,29 metros cúbicos por segundo a las 13.30 horas de este domingo. Estas medidas suponen, por el momento, la cifra más alta del río este fin de semana.

Por su parte, el Ésera, en Graus, lleva a la misma hora un caudal de 181,74 metros cúbicos por segundo y una altura de 2,46 metros. Este domingo, a las 9.45 horas, ha alcanzado los 2,70 metros y los 225,20 metros cúbicos.

Asimismo, el río Alcanadre a su paso por Peralta de Alcofea muestra un caudal de 95,37 metros cúbicos por segundo, con 2,45 metros. La medida máxima de este fin de semana ha sido a las 12.45 horas, cuando el río ha alcanzado los 97,37 metros cúbicos y una altura de 2,48 metros.

Embalses como los de Yesa, Mediano-Grado, Lanuza-Búbal o Barasona podrán laminar parte de las crecidas, pero muchos tramos de los ríos pirenaicos no están regulados y pueden experimentar avenidas importantes. No se descarta la posibilidad de que las crecidas puedan alcanzar carácter extraordinario y en el eje del Ebro no se esperan riadas preocupantes durante la próxima semana.