El PSOE critica la "vergonzosa retirada" del legado del pintor Alfonso Parras del antiguo Banco de España

29/04/2018 - 16:32

El PSOE de Jaén ha calificado este domingo de "vergonzosa" la "retirada" del legado del pintor Alfonso Parras del edificio del antiguo Banco de España de la capital, algo que, para este partido, ejemplifica el "escaso interés por la cultura y el patrimonio" que demuestra el alcalde de la ciudad, Javier Márquez (PP).

JAÉN, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en una nota la concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén María del Mar Shaw, quien ha explicado que la colección de cuadros del artista torrecampeño ya se ha descolgado definitivamente de las paredes del edificio, y está a la espera de que se haga cargo de ella su familia.

Todo ello, según ha agregado, después de que el alcalde, Javier Márquez, firmara en febrero del año pasado un decreto renunciando a la obra porque el edificio no reúne las condiciones óptimas de conservación.

"El legado de Alfonso Parras merecía un destino digno. Si no podía ser por las condiciones del Moneo, que se mejoren. Y si no, no haberse comprometido el PP con unos herederos de este gran pintor que han tenido un gesto muy generoso con la ciudad, y a los que Javier Márquez ni siquiera recibe a pesar de los intentos de la familia por verse con el alcalde", ha indicado la edil del PSOE.

Para Shaw, el Ayuntamiento de Jaén "no está para despreciar grandes obras, y un patrimonio como éste, y con el legado de Parras y la situación de infrautilización del Banco de España tenemos dos ejemplos de cómo el PP deja abandonados dos referentes para la ciudad".

Shaw explica que el antecesor en el cargo de Márquez, José Enrique Fernández de Moya (PP), firmó en 2015, poco antes de las elecciones locales, un convenio por el que el Ayuntamiento se hacía cargo del legado de Parras, un acuerdo que para el entonces alcalde fue "histórico" por el valor del trabajo de este artista.

"Nos prometieron a bombo y platillo una exposición permanente que no se publicitó ni se le dio el valor que tenía", ha abundado Shaw, que ha lamentado que, "poco más de dos años después y por la puerta de atrás, Márquez priva al Banco de España y a la ciudad de Jaén de la obra de este gran pintor".

Según la concejala, hubo una "gran improvisación" aceptando este acuerdo "sin trabajar para que las condiciones de conservación del Banco de España garantizasen la continuidad de la colección", y "la ha habido después renunciando al legado sin buscar fórmulas de mecenazgo u otros acuerdos que evitasen revocar el convenio, y la habrá hasta que el PP no se dé cuenta de la errónea política de uso y adecuación del Banco de España, que lejos de ser ese referente cultural en la vida de la ciudad, ha quedado muerto de risa, relegado a un edificio 'totum revolutum' que vale para todo y para nada".

"DESPRECIO A LA CULTURA"

En esa línea, la edil ha considerado que el mandato del PP y de Márquez como alcalde se caracteriza "por un profundo desprecio a la cultura y al patrimonio". "No dejó que el PSOE se hiciera cargo del edificio y le diera un uso con el conservatorio, y ahora lo está dejando morir poco a poco, lentamente, de inanición cultural. Sin el legado de Alfonso Parras, el alcalde deja bajo mínimos el Moneo", ha enfatizado la socialista.

La concejala insiste en que, más allá de la situación de la obra del pintor torrecampeño, "un hecho cultural que queda en los anales de la historia de la ciudad", el PP "debe considerar seriamente la propuesta que el PSOE le hace de realizar una planificación anual del uso de este edificio, que ahora no tienen dirección fija ni un calendario anual de exposiciones".

"Lo poco que alberga no está ni bien publicitado. Como no se mejoran las condiciones de conservación --personal, humedad, luz, temperatura-- después del fiasco con la obra de Parras, tampoco se puede aspirar a acoger exposiciones a largo plazo", sostiene la representante del PSOE, para quien, "en esta, como en otras cosas, ya hemos visto que planificar es un concepto que no casa con la gestión que el PP hace de la ciudad".

Según Shaw, el PP "ni siquiera ha sido capaz de cumplir con lo más sencillo", que es la rotulación de una señal exterior explicativa de las características del edificio, que "solo por ser obra de Moneo ya tiene gran valor independientemente de lo que albergue, algo que lleva pidiendo el PSOE años".

Así, los socialistas han reclamado al PP "hasta en tres ocasiones" la estadística de visitantes del Banco "al que hay que proporcionarle un revulsivo por su valor, su situación, junto al Museo Íbero y el Museo Provincial, y porque las posibilidades que tiene este lugar son infinitas y no se aprovechan".