Succesos.- Busquen un home per suposadament incendiar el pis de la seua exparella a Albal

30/04/2018 - 10:27

La Guàrdia Civil busca un home d'uns 48 anys per la seua possible implicació en l'incendi i explosió del pis de la seua exparella en la localitat valenciana d'Albal. El sospitós comptava amb una ordre d'allunyament contra la dona, que no es trobava en eixe moment en la vivenda, segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació.

El foc es va produir sobre les 16.30 hores d'aquest diumenge en un primer pis d'una vivenda del carrer Séquia de Favara a Albal, en el qual residia la dona al costat dels seus dos fills que en el moment de l'explosió no es trobaven en el domicili.

La parella estava en tràmits de separació i ella havia rebut amenaces d'ell. Moments abans de l'explosió, testimonis han declarat que van veure l'home per la zona, malgrat comptar amb una ordre d'allunyament contra ella, segons han indicat les mateixes fonts.

L'incendi no va causar ferits, però sí va afectar part de la vivenda i unes altres confrontants, així com a diversos vehicles que estaven aparcats en el carrer, segons ha informat Bombers del Consorci Provincial de València.

Fins al lloc dels fets, de van mobilitzar una Bomba Urbana Pesada (BUP) del parc de bombers de Catarroja, Silla i de Torrent; un sergent de Torrent, un Autobraç Extensible de Paterna; una Bomba Forestal Pesada de Torrent, i un oficial de guàrdia, segons fonts d'aquest cos.