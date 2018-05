'Guirigai' lleva al Museo de las Villas Romanas 'Los últimos paganos' con motivo del XV aniversario de dicho espacio

30/04/2018 - 10:38

El Museo de las Villas Romanas de Almenara, con motivo de su XV aniversario, acoge los próximos días 4 y 5 de mayo, a partir de las 21.00 horas, la representación de la versión teatral de la novela 'Los últimos paganos', de Luis Díaz Viana, ganadora del premio Ciudad de Salamanca de Novela 2010, a cargo de 'Teatro Guirigai'.

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

El texto teatral está firmado por el propio Díaz Viana y el dramaturgo Agustín Iglesias y su estreno internacional fue el pasado 3 de febrero en el Centro Dramático de Viana do Castelo.

La novela habla de la vida de aquellos paganos tardíos de provincias en la Hispania del siglo V, que habían reproducido en sus pequeñas urbes una Roma que ya no existía y adoraban a sus dioses domésticos como si la historia no hubiera transcurrido y el cristianismo no fuera, desde hacía bastantes años, la nueva religión del Imperio.

En la versión teatral los protagonistas, Antonia y Vetula, velan el cadáver de su amigo Máximo. Antonio necesita de sus palabras para decidirse a marchar o permanecer defendiendo la villa ante el inminente ataque de los bárbaros que la cercan; bebe las pócimas y toma los hongos que Vetula, sacerdotisa de los antiguos cultos, le ofrece.

Ambos entran en estado de trance y bajan al Hades, atraviesan la laguna Estigia para encontrarse con el alma de Máximo.

Se trata de una tragedia mágica, dirigida por Magda Gª-Arenal, sobre el enfrentamiento de dos culturas, de dos formas de entender la vida. Es el epílogo de una historia épica sobre la guerra y la destrucción.

Un espectáculo de claroscuros que trascurre en las imaginarias tierras de Nivaria, en la Hispania romana del siglo V, territorio pagano en guerra contra los bárbaros y amenazado por las oleadas de la cristianización; un planteamiento que le sirve a su directora para hablar de la fragilidad del ser humano y de la necesaria convivencia de los vivos y los muertos para encontrar el sentido de nuestra existencia.

'Los últimos paganos' es la 55º producción de 'Teatro Guirigai', compañía asentada en Extremadura, que el próximo año cumplirá 40 años de trayectoria profesional.

Interpretada por Agustín Iglesias y Asunción Sanz, la obra tiene prevista una larga gira que le llevará a Sevilla (18-20 de mayo); Zaragoza (26 y 27 de mayo), estrenará en Madrid en el Teatro Lagrada (del 8 al 17 de junio) y Valencia (16-18 de noviembre).

En otoño y dentro del marco del Circuito Ibérico estará en las ciudades portuguesas de Faro, Évora, Oporto y Covinha.