IU defiende la ubicación del grado de Deportes en Mieres "por razones de justicia"

30/04/2018 - 12:22

El alcalde de Mieres insiste en que no aparecerá por ninguna reunión del proyecto del Área Metropolitana

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha defendido la ubicación del grado de Deportes en el campus de Mieres "por razones de justicia". Según él, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. "En este caso al campus de Mieres le corresponde el grado en Deportes porque hay una inversión hecha que tiene que ser rentabilizada. También por razones de política territorial", ha afirmado.

Llamazares y el coordinador de IU, Ramón Argüelles, se han reunido este lunes con el alcalde de Mieres, Anibal Vázquez, y los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento para abordar la implantación del grado de Deporte en el campus de la localidad.

El portavoz de IU ha criticado la ausencia de un criterio por parte del gobierno autónomo. "Respetando la autonomía de la Universidad, el gobierno tendrá que emitir un informe y tendrá que decir dónde por justicia tiene que estar el nuevo grado", ha explicado.

Por su parte, el alcalde de Mieres ha asegurado que harán lo posible para que el campus acoja el grado. "Hay un compromiso de desarrollo de la Universidad en Mieres, creemos en ello y queremos que sea así. No vamos a estar viendo cómo va muriendo el campus", ha advertido.

En relación con el anuncio del Ayuntamiento de Gijón de iniciar una campaña de movilización social para que el campus de Gijón acoja el grado, Anibal Vázquez ha asegurado que no va a empezar "una guerra" con ningún municipio.

Finalmente, el alcalde de Mieres ha insistido en que no aparecerá por ninguna reunión del proyecto del Área Metropolitana. "Aquí no vale que uno tenga que ser muy sesudo y consciente para unas cosas y para otras no", ha concluido.