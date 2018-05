Igual asegura que Carmen Ruiz no amenazó ni faltó al respeto a miembros de la Plataforma de Transporte

30/04/2018 - 12:32

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que la concejala de Barrios, Carmen Ruiz, no amenazó ni faltó al respeto a los miembros de la Plataforma de Transporte en la reunión que mantuvo con este colectivo "hace un mes y un día", y ha defendido a Ruiz "de manera muy especial" porque, según ha dicho, "es una de las personas que se deja la vida en este Ayuntamiento".

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido Igual a preguntas de la prensa en una visita al nuevo archivo catastral de Santander, un día después de que la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) --uno de los colectivos que forman parte de la Plataforma--, remitiera un comunicado a los medios asegurando que miembros de esta última habían recibido amenazas por parte de Ruiz en un reciente encuentro, del que no detallaba cuándo se había producido.

"Esa falta de respeto por supuesto que no se produjo, esas amenazas por supuesto que no se produjeron", ha afirmado Igual en defensa de la concejala, y ha explicado que en la reunión estuvieron presentes, además de Ruiz, el concejal de Urbanismo, César Díaz, y la propia alcaldesa, y "ninguno de los tres amenazó a nadie".

"Mantuvimos una reunión dentro del respeto, haciendo gala de que somos buenas personas, educadas" y "no hace falta amenazar" por tener un "criterio diferente", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que el comunicado remitido ayer por la FECAV les "sorprendió muchísimo", ya que hace alusión a una reunión que tuvo lugar "hace un mes y un día" y en la que había unos diez representantes de la Plataforma. Además, ha opinado que "cualquier persona" ante una falta de respeto "lo que ha de hacer es levantarse e irse, nadie tolera esa falta de respeto".

En relación al comunicado ha afirmado que "es totalmente injusto, es totalmente ingrato y es totalmente desmedido". "Lo tengo que decir con esta crudeza porque no me sale decirlo de otra manera", ha continuado.

La alcaldesa ha asegurado también que "lo triste" es que este domingo por la noche ha recibido mensajes por parte de "cinco personas" explicando que el comunicado enviado por la FECAV "no está hablando en nombre de todos", y ha dicho que "lo lamentable es que haya vecinos que para defender sus ideas no digan la verdad y se escuden en otras muchas cosas que hacen daño".

"No tengo ningún problema en enseñarlos y no creo que tenga ninguna necesidad", ha dicho con respecto a los mensajes, ya que los mismos no provienen de la plataforma sino de "una persona que, como no lo firma, prefiero que sea ella la que lo diga", ha argumentado.

Además de a Ruiz, Igual ha defendido a "todos los concejales del equipo de Gobierno", que trabajan en "cuerpo y alma". "Que somos honrados, que somos honestos y jamás nos permitiríamos hacer eso", ha recalcado.