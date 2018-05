Quatre persones, entre elles un bomber, ateses després d'un incendi en una vivenda a València

30/04/2018 - 12:48

Quatre persones, entre elles un bomber, han precisat assistència aquest dilluns després de l'incendi declarat en una vivenda en el carrer Viana de València, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgència (CICU).

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Sobre les 5.30 hores de la matinada d'aquest dilluns, el CICU ha rebut un avís en el qual s'alertava d'un incendi en una vivenda en el carrer Viana de València.

Fins al lloc dels fets s'ha mobilitzat una unitat del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU), dos unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) i l'ambulància de Bombers de l'Ajuntament de València que han assistit a quatre persones.

En concret, es tracta d'un home de 26 anys per malaltia pròpia que ha sigut traslladat a l'Hospital General Universitari de València en una ambulància SVB; un altre de 62 per inhalació de fum, traslladat en l'unitat del SAMU a l'Hospital General Universitari de València i un altre home de 75 anys per inhalació de fum, evacuat en l'ambulància de Bombers de l'Ajuntament. El quart ferit ha sigut un bomber de 33 anys que va patir fractura en un peu i va ser traslladat en una unitat SVB a l'Hospital Intermutual.