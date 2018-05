Informes jurídicos impiden al PP defender su enmienda a la ley de crédito sobre Sucesiones

30/04/2018 - 13:00

El grupo parlamentario del PP en la Junta General del Principado de Asturias no defenderá finalmente esta semana, en el debate sobre la ley de crédito que impulsa el Principado, la enmienda que había presentado relativa al impuesto de Sucesiones, que pretendía aumentar a un millón de euros la exención del pago.

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado a los periodistas tras la Junta de Portavoces y la Comisión de Hacienda, el diputado y secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, ha dicho que la imposibilidad de defender esa enmienda deriva de un informe del servicio jurídico de la Junta General del Principado.

"No estamos de acuerdo con ese informe, pero lo respetamos y acatamos, porque no vamos a judicializar informes de ese tipo", ha señalado. Venta ha dicho que los letrados de la Junta General sostienen que no cabe modificar los ingresos a través de una ley de crédito extraordinario.

El debate sobre la ley de crédito que impulsa el Gobierno asturiano, por valor de 111 millones, se producirá en el pleno de esta semana. Está asegurada su aprobación, dado el acuerdo al que han llegado PSOE, Podemos e IU, que suman los votos necesarios.

No obstante, se discutirán las diferentes enmiendas parciales que han presentado el resto de grupos con representación en la Cámara asturiana: PP, Foro y Ciudadanos.