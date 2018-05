PSOE C-LM entiende que Pedro Sánchez cree que a medida que funcionen las desaladoras el trasvase irá a menos

30/04/2018 - 13:10

El PSOE asevera que el PP "anda como pollo sin cabeza" tras la marcha de Cospedal al Ministerio y por eso "no saben cual es su discurso"

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Fernando Mora ha señalado que lo que entiende el PSOE regional de las declaraciones del secretario general, Pedro Sánchez, este fin de semana en Murcia, es que "la infraestructura --el trasvase-- es compatible con las desaladoras y que a medida que funcionen, el trasvase irá a menos". Por eso el diputado "ha querido entender" que habrá un tiempo de "transición" hasta poner fin a un trasvase que ya es "insostenible".

En este sentido ha contestado en una rueda de prensa a la presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos, que anteriormente había dicho que hay "un pacto oculto" de Emiliano García-Page con Pedro Sánchez con el objetivo de "traicionar a todos los castellano-manchegos", por ello Mora ha destacado que lo que diga el PP le "importa poco", ya que "para traición o pacto oculto el de ellos", porque el memorándum de 2013, "de la vergüenza", se ha hecho "a costa" del río Tajo.

El diputado ha asegurado que desde el PSOE no se va a "consentir" que el agua se vaya de una tierra seca a otra tierra seca que "tiene suficientes desaladoras, que no están a rendimiento, como para suministrar 337 hectómetros cúbicos anuales al Levante español".

"No podemos esperar a que haya sequía para que echemos en cuenta la necesidad de poner en marcha las desaladoras y que el trasvase tenga su fin, porque no tiene sentido mantenerlo de un río que lleva poco caudal hacia una zona que tiene que tener futuro, pero que no puede ser a costa de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

Por eso, el diputado ha señalado que el PSOE está en la defensa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha ya que son "los que han votado" y es a los que se "deben", una cosa que, a su juicio, el PP "no practica".

SITUACIÓN ECONÓMICA DE C-LM

De otro lado, el diputado socialista ha aseverado que desde su grupo se sienten "orgullosos" del trabajo que se desarrolla en materia económica, a pesar de ser "complicado" y de que la región "padeció los más graves recortes que han podido padecer ninguna de las comunidades autónomas que hay en España".

Mora ha dicho que el PP "se agarra a una situación de radicalidad frente al Gobierno de Emiliano García-Page", posturas, a su juicio, "impropias de un partido conservador". "Estos señores decidieron que su jefa --María Dolores de Cospedal-- se fuera a Madrid", y por eso, según el diputado socialista "andan como pollo sin cabeza, no saben quien les lidera, no saben cual es su discurso, no están orientados".

Sobre el futuro candidato 'popular' al Gobierno regional, Mora ha dicho que "los que suenan ni tienen carisma, ni lideran nada", a lo que ha añadido, que el Partido Popular a nivel nacional "va mal" y que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal "va mal a nivel nacional y a nivel de Castilla-La Mancha".

"No es bueno que el principal partido de la oposición sea radical y que no tenga un planteamiento constructivo para la región", ha finalizado, a lo que ha añadido que "es triste la historia de esta gente".