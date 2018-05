400 personas se manifiestan en Barcelona por una reforma integral de las pensiones

30/04/2018 - 13:24

Alertan de que el acuerdo del PP y PNV no conseguirá parar su lucha

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

Un total de 400 personas se han manifestado este lunes en el centro de Barcelona por una reforma integral del sistema público de pensiones, convocadas por el colectivo Marea Pensionista, según la cifra calculada por la Guardia Urbana.

El portavoz de Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, ha defendido la necesidad de medidas para el sistema público de pensiones que garanticen su sostenibilidad y solidaridad, como incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), vincularlas al IPC real y fijar la edad de jubilación en los 65 años.

Ha rechazado el acuerdo planteado por el PP y el PNV por "parcial" y ha recalcado que la subida de las pensiones prevista en él no ha sido resultado de su voluntad política, sino que responde a las protestas en la calle de los pensionistas durante los últimos meses.

"Lo han hecho para desmovilizarnos", ha expuesto y ha insistido que el movimiento no puede dejar la calle hasta no conseguir esta reforma integral.

'La lucha es el único camino', 'No, no, no a la privatización', 'Manos arriba, esto es un atraco' y 'Estos ladrones nos roban las pensiones' han sido algunas de las consignas que se han podido escuchar durante la manifestación, que se ha iniciado en la plaza de la Catedral y ha marchado hasta plaza Sant Jaume.

IGUALDAD DE GÉNERO

Los manifestantes han pedido que la reforma de las pensiones acabe con la brecha de género entre las que perciben las mujeres y las de los hombres, y han subrayado que la precariedad y la pobreza las afecta más a ellas, lo que han criticado como un tipo de "violencia social".

Han protestado también por la sentencia sobre el caso de los cinco miembros de la llamada 'La Manada' y han clamado 'No es abuso, es violación', 'Yo sí te creo', y 'No es no'.

RENTA GARANTIZADA

En la manifestación también estaba presente la Comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y su portavoz, Diosdado Toledano, ha explicado en declaraciones a los medios que apoyan la movilización porque muchos pensionistas con pensiones no contributivas tienen derecho al complemento de la RGC.

Toledano ha señalado que "las nuevas solicitudes de complemento no están siendo abonadas", ante lo que instan a la ciudadanía a presentar recursos, y ha asegurado que se da un grave incumplimiento de la aplicación de la ley por parte de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.

Ha enfatizado el "escándalo" que supone que solo se hayan aprobado el 2,6% de las nuevas solicitudes, y ha añadido que les llegan casos de resoluciones denegatorias que no especifican los motivos, ante lo que no pueden presentar recurso.

CRÍTICAS AL PDECAT

La concentración frente al Ayuntamiento de Barcelona ha criticado que el PDeCat haya rechazado apoyar una moción presentada por Marea Pensionista en el consistorio contra los planes de la Unión Europea para las pensiones.

Sandoval ha apuntado a que el posicionamiento de la formación liderada por Xavier Trias se debe a que buscan la privatización de las pensiones y a intereses partidistas.

Ha recordado que por ello los pensionistas se deben movilizar en las calles pero también cuando votan: "Hay que castigarles en las calles y en las urnas".