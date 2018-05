Cs, dispuesto a valorar una plataforma "amplia" de partidos constitucionalistas en las municipales de barcelona

La dirección nacional de Ciudadanos se mostró este lunes dispuesta a valorar la creación de una plataforma "amplia" de partidos constitucionalistas que encabece el exprimer ministro francés Manuel Valls en la ciudad de Barcelona, si esto repercute en que sea "una candidatura ganadora" para las elecciones municipales de 2019.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, realizó esta consideración cuando se le preguntó en rueda de prensa sobre las declaraciones del político francés en Catalunya Ràdio, en las que se mostró proclive a liderar una plataforma de partidos constitucionalistas en las elecciones municipales de Barcelona en 2019 después de que Cs le ofreciera ser su cabeza de lista.

"Estamos abiertos a hacer una lista ganadora" que acoja a "personas independientes" y a miembros de otras formaciones políticas para "ganar" la ciudad de Barcelona y convertirla "en un modelo de ciudad abierta y europea" agregó.

Villegas explicó que están "abiertos" a valorar esta posibilidad de construir una candidatura que se traduzca en una "plataforma amplia", aunque no concretó cómo se desarrollaría. No obstante, dijo que el partido naranja no tiene previsto abrir de manera oficial una ronda de conversaciones con otros partidos a este respecto, aunque sí se hayan puesto ya en contacto con algunos.

Desde la dirección de Cs se mostraron dispuestos a introducir a "más gente" en una candidatura municipal que gane las elecciones del próximo año. Aseguró, además, que "estamos dispuestos a hablar y a escuchar otras propuestas", pero matizó que todavía es "pronto" para hablar de las especificidades de este tipo de candidatura.

VARGAS LLOSA

Por otra parte, Villegas desmintió que el escritor peruano Mario Vargas Llosa vaya a formar parte de la candidatura de Ciudadanos para la ciudad de Madrid, después de que el líder madrileño del partido, Ignacio Aguado, dijera que sería "fantástico". "Es solo una especulación que no tiene ninguna base. No hemos pensado dar ningún paso en ese sentido", subrayó.

Explicó también que no han valorado adelantar las fechas para las primarias que celebrará Ciudadanos para elegir a su candidato en la Comunidad de Madrid y dijo que en principio éstas se desarrollarán a principios de 2019. Añadió que el nombre del candidato saldrá de ese proceso de primarias y que la Ejecutiva de Ciudadanos está "contenta" con el trabajo realizado hasta ahora por Aguado.

Por otro lado, Villegas manifestó que por el momento "no hay noticias" ni "novedades" tras la dimisión de Cristina Cifuentes en la Presidencia de la Comunidad de Madrid y comentó que en Ciudadanos están "a la espera" para ver si el PP "es capaz de encontrar a un candidato limpio" que desde la formación de Albert Rivera ya han anunciado que apoyarían. Pero por el momento, sostuvo, "no ha habido ninguna conversación ni propuesta en este sentido".

Sobre las últimas encuestas que apuntan a que Ciudadanos ganaría las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, Villegas afirmó que los ciudadanos están entendiendo el papel de este partido, que es el de "apartar" de las instituciones a los políticos "manchados" por algún caso de corrupción. Dijo que el resultado de estas encuestas "avala" el trabajo de Ciudadanos y el rol de Ignacio Aguado "tras la grave crisis de Cifuentes".

Asimismo, aseguró que quieren que en la Comunidad de Madrid "entre aire fresco" y manifestó que "ojalá podamos mantener este apoyo mayoritario para un gobierno que encabece una nueva etapa".

