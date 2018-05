La cooperación andaluza concluye un programa de salud sexual y reproductiva en Palestina

30/04/2018 - 13:38

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aaacid), en colaboración con Cruz Roja Española, ha finalizado recientemente un proyecto de salud sexual reproductiva para las mujeres beduinas y residentes del Valle del Jordán (Palestina).

El proyecto, que busca fomentar la resiliencia comunitaria e individual de estas mujeres, ha permitido la creación de tres comités comunitarios en las áreas de Tubas, Nablús y Jericó. Finalizado ya el proyecto estos comités cuentan con 56 miembros activos que durante la intervención han colaborado en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y la realización de actividades de sensibilización en la materia para 16.287 personas, en su inmensa mayoría mujeres.

Según un comunicado, los comités responden a una forma de intervención que la Media Luna Roja Palestina (MLRP) puso en marcha hace ya 15 años y en los que el voluntariado juega un papel fundamental. Los comités comunitarios fueron creados en un intento por reforzar el trabajo de los voluntarios y voluntarias en sus propias comunidades apoyando la resiliencia de la población y la resiliencia individual.

"Me he convertido en un referente en mi comunidad para aquellas mujeres que no tienen acceso a información en materia de salud sexual y reproductiva así como en salud preventiva". Así de orgullosa se muestra Fatma Balo, voluntaria del Comité Comunitario de la MLRP en Jericó.

Estos comités se extienden por todo el territorio palestino (Jerusalén Este, Franja de Gaza y Cisjordania) y coordinan su actividad a través del Departamento de Trabajo Comunitario con los diferentes departamentos y delegaciones de la MLRP. Reciben una formación general que incluye primeros auxilios, evaluación de necesidades comunitarias, habilidades comunicativas entre otros y sus miembros se especializan en las necesidades específicas de sus comunidades.

En un contexto de crisis crónica como el que vive Palestina, el fortalecimiento de la resiliencia de la población se ha convertido en una herramienta clave para fomentar el bienestar de las personas así como para contribuir a la sostenibilidad de las intervenciones humanitarias que buscan paliar el sufrimiento de la población.

Y, para fomentar esta resiliencia, hay que contar con un voluntariado local capacitado y preparado, un voluntariado que, a su vez, permite desarrollar las habilidades personales y profesionales de sus miembros.

En este sentido, Fatma Balo apunta: "Cuando terminé mis estudios de enfermería me encontraba perdida, no encontraba trabajo y sentía que mis estudios universitarios no tenían sentido. Baja de ánimo y sin saber muy bien hacia dónde dirigirme, me apunté en diciembre de 2015 al Comité Comunitario que la MLRP estaba creando en Jericó. Allí, conocí a otras jóvenes como yo, todas queríamos hacer algo pero no encontrábamos nuestro lugar".

Y continúa: "A través de las formaciones en las que participé así como en las actividades comunitarias que hemos desarrollado durante estos años he crecido como persona y como profesional. He adquirido las habilidades sociales que me van a permitir desarrollar mi profesión así como me he convertido en un referente en mi comunidad para aquellas mujeres que no tienen acceso a información en materia de salud sexual y reproductiva así como en salud preventiva".