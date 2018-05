Monago cree que Vara se la ha dado "con queso" a Sánchez al "no" explicarle el "desastre" del paro en Extremadura

30/04/2018 - 13:50

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado que el líder de los socialistas en la región, Guillermo Fernández Vara, se la ha dado "con queso" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su visita el pasado sábado a Trujillo tras "no" explicarle la realidad, ha dicho, del "desastre" del paro que acumula la comunidad durante esta legislatura.

TRUJILLO (CÁCERES), 30 (EUROPA PRESS)

Tras subrayar que el actual gobierno autonómico del PSOE "es un desastre sin paliativos" en materia laboral y que, además, Fernández Vara "es un desastre en sí mismo" y que "lleva sesteando desde que empezó la legislatura" en su gestión en la comunidad, el 'popular' ha confiado también en que "cuanto antes" lleguen las "elecciones" en Extremadura para que el actual Ejecutivo regional socialista "pase a la oposición".

Según ha indicado, Vara "no se lo explicó a Sánchez, se la dio con queso a Sánchez, no le dijo dónde estaba", en una comunidad como Extremadura que es "la segunda región con más paro de toda Europa, donde el 30 por ciento de las mujeres están en paro, donde de cada dos jóvenes uno está en paro".

"Estamos en la comunidad autónoma con más parados de toda España, ese es el mérito de Fernández Vara, el mérito de los socialistas", ha declarado Monago, quien ha ironizado con que "no" sabe si "aparte de queso a Sánchez le dieron estos datos" durante la visita del pasado sábado del líder nacional del PSOE a Trujillo con motivo de la Feria del Queso de esta localidad cacereña.

"Es importante que se los dieran, aunque a lo mejor Sánchez tiene también motivos para pensar que esta es una tierra de oportunidades", ha añadido el 'popular', quien ha incidido además en que "Fernández Vara es un desastre en sí mismo, lleva sesteando desde que empezó la legislatura".

CIFRAS DE PARO

Al respecto, en declaraciones a los medios con motivo de su visita este lunes a la Feria del Queso de Trujillo, Monago ha señalado que de 2007 a 2011 Vara "cogió Extremadura con un 14 por ciento de paro y lo dobló al 28 él solito".

"Los extremeños yo creo que fueron un poco ingenuos cuando creyeron en sus promesas ante notario de que iba a resolver el paro", ha dicho en referencia a Vara, de quien ha añadido que "nuevamente cuando tiene la confianza ya no va a hacer lo que no hizo del 2007 al 2011, cuando no estábamos en lo más profundo de la crisis".

En esta línea, ha lamentado que el actual presidente de la Junta "no ha sido capaz de generar empleo prácticamente y eso que ahora las liquidaciones son positivas, ahora hay más dinamismo económico, ahora hay crecimiento económico", ha señalado.

"No podemos esperar nada más que cuanto antes lleguen las elecciones en Extremadura para que el que prometió ante notario al final pase a la oposición", ha dicho Monago, porque Vara "no aprendió del 2007 al 2011" y "no ha aprendido en esta segunda oportunidad". "Si no se lo dijeron a Sánchez hoy se lo digo yo a Sánchez para que sepa a dónde vino" este pasado fin de semana, ha dicho.

IMPORTANCIA DE LA FERIA DEL QUESO

Por otra parte, Monago ha destacado que la Feria del Queso de Trujillo "es un clásico" en Extremadura y en el ámbito nacional e internacional, tras más de 30 años de celebración de una cita "plenamente consolidada" y que --ha subrayado-- supone "un referente" en el sector agroalimentario y agroindustrial, así como "un referente del turismo" en la región. "Hay un turismo vinculado con los productos de la tierra, la gastronomía", ha espetado.

Ha felicitado, de este modo, al ayuntamiento trujillano por la "apuesta que se hace", y a todas las entidades colaboradoras y a los productores que "siguen haciendo un producto de calidad" y que supone "uno de los embajadores" de Extremadura fuera de la región.

Por su parte, el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, ha señalado que la Feria Nacional del Queso "es una marca de calidad de la ciudad y de la región", y ha agradecido que el presidente del PP extremeño la visite todos los años "apoyando y dando difusión".