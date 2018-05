PSOE reclama la financiación de ayuntamientos y CCAA que se acordó en el Pacto de Estado contra Violencia de Género

30/04/2018 - 13:54

El Grupo Municipal del PSOE instará en el próximo Pleno ordinario de mayo a que se cumplan los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado en el Congreso, en concreto, a que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado los compromisos económicos que doten a las comunidades autónomas y ayuntamientos de las partidas que se fijaron en este Pacto y con las que se comprometió el propio Gobierno de España.

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

Por ello, la concejala del PSOE responsable de Igualdad, Izaskun Fernández, ha apuntado que en el caso de las administraciones locales, "reclamaremos, tal y como se acordó en el Pacto de Estado, que el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy destine vía transferencias un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos durante los próximos cinco ejercicios para que se destinen exclusivamente a ejecutar las medidas incluidas en el dicho Pacto para luchar y erradicar la violencia de género".

Según ha aclarado Fernández, el Pacto de Estado incluye 213 propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos. Además, vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado y administraciones autonómicas y locales en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género.

Por tanto, este Pacto se convierte en un instrumento complementario de la actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas.

Pero tal y como ha denunciado la concejala socialista, "no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos de los recursos económicos adecuados".

Por ello, ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 prevén solamente 80 de los 200 millones de euros acordados para en el Pacto este año y obligan a las administraciones locales y autonómicas a que aporten el resto, 20 y 100 millones, respectivamente.

"Los Presupuestos del Estado para 2018 incumplen de nuevo el compromiso reflejado en el Pacto contra la Violencia de Género, en donde se especifica claramente que el Gobierno de España se compromete a financiar vía transferencia a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que desarrollen sus competencias específicas con el fin de luchar contra esta lacra", ha añadido.

Por otro lado, Fernández ha insistido en que estas aportaciones del Estado, de 20 millones de euros para los ayuntamientos y 100 millones para las comunidades autónomas en 2018, eran finalistas, es decir, que se tenían que destinar exclusivamente para desarrollar medidas para erradicar la violencia de género. Sin embargo, ahora estos 120 millones de euros podrán dedicarse según el criterio de autonomías y ayuntamientos, que no tienen ninguna obligación de utilizar estos fondos para dicho objetivo. "Los fondos comprometidos para el cumplimiento del Pacto han de aparecer en los Presupuestos Generales del Estado como finalistas y condicionados con el fin de garantizar que destinen a aquello que se acordó", ha resaltado.

En consecuencia, ha destacado que "los Presupuestos Generales del Estado son una gran estafa para las víctimas de la violencia machista porque faltan 120 de los 200 millones de euros comprometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en este Pacto para 2018".

Por último, la concejala del PSOE ha apuntado que la responsabilidad de incumplir con el Pacto en materia de Violencia de Género aprobado en el Congreso no solo recae en el Partido Popular, sino en todas las fuerzas políticas que apoyan estos presupuestos porque "un Pacto de Estado sin dotación económica es papel mojado y propaganda electoral".