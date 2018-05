Pensionistas saldrán a la calle el sábado "en contra del sistema privado de pensiones europeo"

30/04/2018 - 14:21

Pensionistas saldrán a la calle este sábado, 5 de mayo, en la capital aragonesa "en contra del sistema privado de pensiones europeo". La manifestación será a las 12.00 horas desde Glorieta de Sasera hasta la plaza del Pilar.

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz en Zaragoza de la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones, José Luis Cabello, que este lunes ha participado en una asamblea-concentración, que han organizado en la plaza del Pilar, para informar sobre la movilización del fin de semana, que forma parte de una serie de manifestaciones convocadas en toda España.

Ha destacado que el objetivo de estas movilizaciones es mostrar el rechazo a la directiva de planes de pensiones privados que se pretende aprobar en Europa. Ha asegurado que este plan promueve la privatización de las pensiones y pone en riesgo el sistema actual.

Ha recordado que aunque esta medida se apruebe en Europa, allí están representados los mismos partidos que gobiernan en el país. Por ello, van a instar a todos los ayuntamientos a que presenten mociones de rechazo a este plan europeo de pensiones privadas, que se impulsará probablemente a mediados de julio en el Parlamento europeo, y de ahí que la jornada informativa de este lunes se haya realizado en la plaza del Pilar, frente a la Casa Consistorial.

Para José Luis Cabello la presentación de este plan es "muy grave", ya que aunque no afectará a los actuales pensionistas, sino a los futuros. Ha relatado que esta iniciativa obligará a todos los estados miembros a implantar este modelo de pensiones privadas.

"Esto no va a afectar a las pensiones de hoy pero sí a las de mañana, va a suponer que el Estado aportará una cantidad mínima, simbólica, a los pensionistas y el resto tendrá que venir de los planes privados que se hayan hecho los ciudadanos", ha comentado.

Ha advertido de que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, se va a escudar en que es algo que marca Europa, pero "en el Parlamento Europeo están los mismos partidos que en España". Ha insistido en que este plan de pensiones privado ahorrará dinero al Estado, pero perjudicará a los ciudadanos con menos ingresos: "Se van a beneficiar los bancos, las gestoras y las asesorías, que son los que van comercializar estos planes de pensiones privados".

ZANAHORIAS DE MONTORO

José Luis Cabello ha opinado que la subida de las pensiones que han pactado el PNV con el PP ha sido "un adelanto de esas zanahorias que está sacando Cristóbal Montoro --ministro de Hacienda-- de la nevera de vez en cuando para intentar parar esta movilización de pensionistas y jubilados". No obstante, ha asegurado que esta medida es "insuficiente".

Este pacto supone que tanto este año como el próximo las pensiones vuelvan a subirse según el IPC, pero Cabello ha lamentado que esta propuesta no cumple "ninguna expectativa" de lo que la Coordinadora está demandando. "No se recupera el poder adquisitivo, es sólo temporal y circunstancial porque hay unas elecciones autonómicas y municipales al año que viene y lo que les interesa es quitar la movilización de la calle, que la gente vaya a votar tranquilamente, y en el 2020 si te he visto no me acuerdo".

Ha añadido que cuando se pasen las elecciones los ciudadanos volverán a estar en "la misma situación", ya que "ni el factor de sostenibilidad ni el aumento permanente siempre con respecto al IPC que se está reivindicando se cumple". Ha recordado que también reclaman que las pensiones estén blindadas por la Constitución y recuperar la aplicación de la Ley de la Dependencia.