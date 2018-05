Pensionistas de Bizkaia llaman a "continuar la lucha" hasta que las pensiones "se blinden" en la Constitución

30/04/2018 - 14:33

Creen "inaceptable dejar el derecho a una pensión digna en manos de la negociación presupuestaria" e "insuficiente" el acuerdo PNV-PP

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

Miles de jubilados y pensionistas de Bizkaia han realizado un llamamiento a "continuar la lucha" por unas pensiones justas hasta que "se blinden" en la Constitución, y han emplazado a seguir con las concentraciones de los lunes.

Asimismo, han instado a "colapsar" las calles con las manifestaciones que se celebrarán los días 5 y 26 de mayo, al considerar "insuficiente" el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno del PP, por el que se incrementan un 1,6% las pensiones en 2018 y 2019. A su juicio, éste no es un logro de los partidos, sino de "la gente que está en las calles".

Un lunes más, pese a la lluvia y al puente de finales de abril, miles de pensionistas y jubilados vizcaínos se han concentrado, de nuevo, ante el Ayuntamiento de Bilbao, con pancartas en las que se leía 'Por unas pensiones dignas, blindadas por la Constitución, con incremento de IPC y la mínima 1.080".

Entre gritos de 'Esta batalla la vamos a ganar' o 'Manos arriba, esto es un atraco', uno de jubilados que portaban la pancarta ha proclamado: "No nos vamos a quedar con unas gominolas ni de broma. Vamos a conseguir lo que pedíamos desde el principio, que es lo más justo del mundo".

El portavoz del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, Xabier Isasa, ha procedido a la lectura de un comunicado que afirma que "el derecho a una pensión pública no se negocia, se ejerce". "Por si alguien tenía alguna duda, luchar merece la pena. Con nuestras movilizaciones, las personas pensionistas hemos conseguido que las pensiones entren en la agenda política y en la negociación presupuestaria", apuntado.

Tras calificar de "claramente insuficiente" lo acordado entre el PNV y el Ejecutivo del PP, Isasa ha recordado que no satisface las demandas de las personas pensionistas, "ni de las actuales ni de las futuras, por mucho marketing, autobombo y demagogia que los que mandan derrochen".

A su juicio, "no hay ninguna garantía de que, a partir de ahora, las pensiones se revaloricen en función del IPC, ya que el acuerdo en este sentido es solo para los años 2018 y 2019". "Los incrementos de las pensiones, que se complementan con la RGI, ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni en Nafarroa se van a beneficiar de este incremento", ha destacado.

Además, ha asegurado que "el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 no se elimina, solo se retrasa hasta el 2023". "Las ofertas que nos hacen perpetúan la pobreza entre las personas pensionistas. Una de cada tres personas tienen una pensión inferior al actual salario minimo interprofesional, que es de 735 euros, y el 52% es inferior a 1.000 euros", ha apuntado.

El texto destaca que las personas pensionistas en Euskadi y Navarra suponen más del 24% de la población y solo se benefician del 10% de la riqueza que se genera, "cuando en otros países europeos supone hasta el 16%".

"Estos datos, que demuestran el desigual reparto de la riqueza, ocultan una realidad que es especialmente grave para las mujeres, ya que sus pensiones de jubilación son un 60% más bajas que la de los hombres", denuncia.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Asimismo, considera "inaceptable dejar el derecho a una pensión pública digna en manos de la negociación presupuestaria entre partidos políticos". "Nuestras pensiones no son moneda de cambio para utilizar en la disputa partidista. En el acuerdo no existe ninguna garantía para el sistema público de pensiones que estamos reclamando", asevera.

Por ello, los jubilados y pensionistas de Bizkaia exigen, para erradicar "la pobreza, una pensión mínima de 1.080 euros, de acuerdo con los criterios de la Carta Social Europea, la revalorización automática de las pensiones en función de los incrementos del coste de la vida, y acabar con la discriminación de la pensión de las mujeres respecto a los hombres".

En este sentido, llaman a la ciudadanía "a continuar la lucha todos los lunes en municipios, capitales y comarcas, y a conseguir una movilización histórica que colapse las principales ciudades el 5 de mayo y el 26 de mayo".

LA MOVILIZACIÓN DE LAS CALLES

Antes de la lectura del comunicado, Ángel José Cáceres, de la Asociación Personas Jubiladas de Bizkaia (PJB), ha afirmado que el incremento de las pensiones no lo han logrado el PNV ni Ciudadanos, sino "la gente que está en la calle, aquí, en Barakaldo, en Santurce, en Madrid y en todos los sitios". "Que no se crean que nos vamos a ir de la calle", ha asegurado.

Además, ha advertido de que, "lo mismo que ahora suben el IPC hasta el 2019, lo quitan en las elecciones o antes, por lo que sea, porque les da por decir que no hay dinero y vuelven a hacer lo mismo". Por ello, cree que una salida que no sea el blindaje de las pensiones en la Constitución es "engañarse". "Mientras no esté en la Constitución, todos los lunes al sol, todos los lunes en el ayuntamiento de Bilbao, a las 12.00 horas", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que "no hay dinero para el IPC, pero sí para autopistas, para los amigos y para los chorizos que hay". "Que devuelvan todo lo que han robado. Vamos a seguir aquí peleando", ha subrayado.