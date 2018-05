Participa ve "múltiples deficiencias" en las zonas verdes por la "inacción" de las empresas del macro contrato

30/04/2018 - 16:04

El concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento Julián Moreno ha alertado este lunes de que los servicios y trabajos abarcados por el nuevo macro contrato de conservación de zonas verdes y arbolado presentan "múltiples deficiencias", como consecuencia de la "inacción" de las empresas privadas a las que se ha encargado esta labor.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Moreno ha señalado el actual macro contrato del Ayuntamiento hispalense, para los servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado. Dicho macro contrato, dividido en diez lotes frente a los seis del anterior y con un presupuesto global de 54,3 millones de euros, entró en vigor el pasado 1 de marzo con un despliegue de 340 trabajadores, 117 de ellos de nueva incorporación, y la prioridad de acometer el saneamiento de 1.500 árboles que se encuentran en mal estado y la plantación de otros 7.000 ejemplares.

Pero según Moreno, dos meses después de la entrada en vigor de este contrato, su aplicación presenta "múltiples deficiencias". Al respecto, señala por ejemplo el "estado de dejadez" que presenta la masa vegetal de adelfas de la avenida Kansas City, frente al Pabellón deportivo San Pablo, "por no podar las adelfas y la acumulación de basuras que, en varias ocasiones, han llegado a ser pasto de las llamas".

"Este espacio es uno de los muchos que ha pasado a manos de la privada", critica el concejal de Participa, exponiendo que en un contexto en el que el área de Parques y Jardines está marcada por la insuficiencia de recursos propios, a día de hoy está externalizado el mantenimiento del "75 por ciento de las zonas verdes de la ciudad".

LOS COLEGIOS

En ese sentido, ha tachado de "especialmente alarmante" la situación del arbolado y las zonas verdes de "muchos centros educativos municipales", cuya conservación correspondía a los trabajadores municipales de Parques y Jardines y "hoy están en manos de las empresas privadas" contratadas por el Ayuntamiento.

A cuenta de ello, se ha referido a la escuela pública infantil del paseo Catalina de Ribera, en el entorno de los Jardines de Murillo, debido a la suspensión de las clases "por el mal mantenimiento de las zonas verdes y el riesgo al alumnado". "No entendemos cómo no se han tomado ya cartas en el asunto, cuando el Ayuntamiento tiene 73.000 euros para el alquiler de maquinaria de poda para los dos ficus de la escuela que están en peligro", ha afirmado Julián Moreno.

Julián Moreno, en cualquier caso, ha insistido en que la aplicación de los trabajos contratados para la conservación de los árboles y las zonas verdes sufre muchas "deficiencias". "No hay más que darse un paseo por cualquier parque infantil para comprobar que ni se limpia ni se mantiene el mobiliario urbano y el entorno verde", ha criticado, poniendo diferentes ejemplos.

Así, ha alertado de que "la plantilla municipal (del área de Parques y Jardines está siendo brutalmente diezmada en beneficio de la externalización" de los servicios en favor de empresas privadas, que "no se rigen necesariamente por principios de servicio y bien público, sino por criterios de rentabilidad". "Espadas se esforzó bastante en la oposición en pedir la remunicipalización de servicios que había hecho Zoido, pero tres años después, no sólo no ha remunicipalizado, sino que ha ampliado la externalización", ha concluido el concejal.