Turismo.-Junta pide "generosidad" a empresarios y sindicatos para llegar a acuerdo en el convenio de hostelería

30/04/2018 - 16:22

El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, ha pedido este lunes "generosidad" a empresarios y a sindicatos para llegar a un acuerdo en el convenio de hostelería y ha dicho que desde la Junta de Andalucía "nos ofrecemos para mediar y hacerlo posible", no sólo el de la provincia de Málaga sino también el de Huelva y Almería.

Así, Fernández ha indicado que espera que "no lleguemos ni a semanas ni a meses" para alcanzar un acuerdo, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de ambas partes.

Ha asegurado que "es muy difícil decir que no se va a trasladar a los trabajadores los beneficios que se están teniendo por parte de las empresas", apuntando que la reforma laboral "posibilitó el salirse del convenio para los convenios de empresa y no acogerse a los convenios colectivos y eso no es un instrumento bueno".

"Tiene que haber generosidad por las dos partes y sé que hay voluntad de diálogo, por lo que espero que lleguen a un acuerdo para que no sea un problema, no ya de meses, sino ni de semanas", ha manifestado.

Por su parte, desde Aehcos han indicado, "ante las continuas acusaciones que la patronal hotelera de la provincia de Málaga está recibiendo por parte de los sindicatos en plena negociación del convenio", que las empresas "han resistido la crisis económica que ha atravesado el país y la provincia de una forma estoica, y en ningún momento ha recortado los derechos de sus empleados; han seguido abonando sus salarios de forma religiosa".

"Muchas empresas se han visto obligadas han a solicitar préstamos bancarios para poder cumplir con estas obligaciones. Estos prestamos son también los que ahora hay que devolver", han manifestado en un comunicado, apuntando que en la época actual, paralelamente al aumento de la ocupación, "hemos creado empleo". De hecho, han dicho, entre 2016 y 2017 "hemos generado un 13,55 por ciento de nuevos empleos de calidad"

A su entender esto "demuestra que cuando se han consolidado las ocupaciones, también la patronal ha consolidado el nuevo empleo", señalando que "tampoco podemos generar mucho empleo nuevo, ya que nuestro convenio regula que el 50 por ciento de los empleados deben ser fijos y el 30 por ciento deben ser fijos discontinuos, por lo que solo nos queda el margen del 20 por ciento".

En relación con el tema salarial, "nuestros empleados nunca han perdido poder adquisitivo, todo lo contrario. Desde 2001 a 2017, el IPC subió en España en 35,6 puntos, mientras que los salarios de nuestro convenio han subido en 49,95 puntos, es decir 14,35 puntos por encima del IPC", han manifestado desde Aehcos.

"Si nos retrotraemos en el tiempo, la subida del IPC desde 1990 ha sido de 79,9 puntos y la subida del convenio de 107,45 puntos, es decir 27,55 puntos sobre el IPC", han incidido, apuntando que "para poner cifras más reales, un camarero en un hotel de 4 estrellas, en 2007 tenía un salario bruto mensual --prorrateando las pagas extraordinarias-- de 1.446,42 euros, y en 2017 tiene un salario bruto mensual de 1.751,88 euros. Esto es una subida real de 21 por ciento".

Han afirmado que "los turistas han cambiado y cada vez se hacen las reservas más de última hora y no tenemos previsiones como hace años a largo plazo", por lo que han considerado que el sector "debe adaptarse".

"Los empresarios hoteleros no pretenden con este convenio quitar derechos a sus empleados. Lo que necesitamos es flexibilidad para poder atender a nuestros clientes y a los nuevos modelos de hospedaje", han concluido.