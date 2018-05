Cs exige a la Junta que resuelva las ayudas de 2016 a la modernización de invernaderos

30/04/2018 - 17:11

La diputada autonómica de Cs en Almería Marta Bosquet ha indicado este lunes que su grupo va a registrar una iniciativa para exigir a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que "de una vez por todas y sin demora" resuelva las ayudas a la modernización de explotaciones bajo invernadero correspondientes a la convocatoria de 2016 ya que "estamos ya a finales de abril de 2018".

ALMERÍA, 30 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Bosquet ha considerado una "desfachatez" que la Junta publicara en enero de este año una nueva convocatoria de ayudas "que no sirve para nada" cuando "todavía no tiene resuelta la de 2016" y la correspondiente a 2017 se la ha "chupado" porque "no ha existido convocatoria".

La parlamentaria ha señalado que su formación preguntará en el Parlamento por el "listado definitivo" nuevamente, ya que el pasado mes de noviembre el consejero del ramo, Rodrigo Sánchez, "dijo que la convocatoria saldría en pocas semanas". "Con pocas semanas entendíamos que debería haber sido en diciembre", ha añadido Bosquet al respecto.

Para la representante de Cs es "urgente" la publicación y entrega de esas ayudas porque "hablamos de casi más de 200 agricultores" que en su caso "sí cumplen los plazos" para presentar su solicitud pero con quienes "desgraciadamente la administración autonómica no cumple". Igualmente, ha recordado que ante el inicio de la temporada de primavera, los productores precisan de esas ayudas para acometer inversiones y que sus explotaciones sean "más competitivas" para, a su vez, dinamizar el sector.

Por otra parte, Bosquet ha anunciado que se presentará una proposición no del ley para reclamar una ampliación de horario hasta las 24 horas diarias durante todo el año y mayor número de plazas, hasta el centenar, en la unidad de hemodiálisis en el Hospital de Poniente de El Ejido, donde "desde 2003" se mantienen 60 plazas pese al incremento de población.