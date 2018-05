Los vinos de Rioja han estado presentes en la Semana del Vino Español de Irlanda

30/04/2018 - 18:00

Por segundo año consecutivo, los vinos de Rioja han estado presentes en la Semana del Vino Español, iniciativa organizada por la Oficina Económica y Comercial de España en Dublín y que ha tenido lugar desde el día 23 y hasta el día 29 de abril en las ciudades de Dublín y Galway.

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

La acción está enmarcada dentro del plan de promoción del Consejo Regulador en Irlanda, mercado que representa el 2,15 por ciento del total de la cuota de exportación de Rioja, y consiste en promocionar los vinos de la Denominación a través de degustaciones, clases magistrales y promociones en las principales tiendas y restaurantes del país.

Durante toda la semana, y en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España, Rioja se ha posicionado como la región vitivinícola más importante de España mediante dos rutas gastronómicas en las cuales los consumidores han tenido la posibilidad de degustar los vinos en Deli La Tasca, John Keoghes, Massimo, Urchin, Ely Wine Bar y Piglet Wine Bar, varios de los mejores establecimientos de Dubín y Galway.

El hotel One Pery Square de Limerick ha elaborado un menú degustación de tapas españolas de la mano del prestigioso Chef Timothy Harris prestando especial atención a los vinos de la región. Además, Rioja estará presente en el hotel The Ashford Lodge en una cena con Leslie Williams, reconocido periodista de The Irish Examiner.

Como colofón a estas actividades, el experto en vinos españoles y educador oficial de Rioja, Pedro Jiménez, ofrecerá el próximo mes de mayo una cata magistral de Rioja en el Instituto Cervantes de Dublín. Jiménez aprovechará esta acción para trasladar al público irlandés las últimas novedades de Rioja con las nuevas indicaciones geográficas así como la adaptación a las nuevas tendencias del mercado.