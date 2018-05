Jorge Luis Prats interpreta la Suite Iberia de Albéniz en el Teatro de la Maestranza

30/04/2018 - 18:07

José Luis Prats se presenta por primera vez en el Teatro de la Maestranza el próximo domingo 5 de mayo a las 20,30 horas, con una obra temible para cualquier solista de piano; una obra en la que, precisamente, cristaliza lo mejor de la música culta y popular: la Suite Iberia del compositor Isaac Albéniz.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Sobre esta obra, Prats confirma que, como es juicio unánime en el pianismo internacional, se trata de "...la pieza más difícil que se ha escrito para piano. El problema es la partitura, sí, pero sobre todo, el estilo. Por más que hagas, si por partes no suena como el taconazo que mete el bailaor flamenco en el piso, no hay nada que hacer. Está demasiado lejos de lo que alguien pueda lograr. Lleva un mensaje oculto. Pero me voy a atrever con ella".

Jorge Luis Prats no es solo una referencia indiscutible de la música clásica latinoamericana: su eclecticismo y su entendimiento del repertorio clásico a través de la música popular, con la que también está conectado, lo han convertido en un pianista sorprendente en todo el mundo.

Prats (Camagüey, 1956) creció en una familia en la que abundaban los músicos --un tío suyo, gran flautista, tocaba en la Orquesta de La Habana cuando la dirigía el gran Eric Kleiber-- a través de los que oía tanto temas clásicos, como boleros o fados. A los 19 años, gana el Concurso Marguerite Long con competidores del calibre de Ivo Pogorelich. Tras terminar su formación, primero en Moscú con una beca Chaikovsky, y luego en Viena, ha desplegado una gran carrera internacional con colaboraciones, entre otras, con la gran Alicia Alonso.

