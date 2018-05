Educación.- El IES Jaroso de Cuevas celebra el fin de su proyecto internacional Erasmus+ vinculado a los faros

30/04/2018 - 18:36

El instituto de Educación Secundaria (IES) 'Jaroso' de Cuevas del Almanzora (Almería) ha clausurado tras dos años el proyecto Erasmus+ 'Keep on shining: a project on lighthouses' en el que han participado profesores y alumnos de Alemania, Finlandia, Italia y Grecia y que ha estado vinculado a los faros, ya que los estudiantes se han aproximado a estas construcciones desde un punto de vista histórico-literario, científico-tecnológico, artístico, social y digital.

ALMERÍA, 30 (EUROPA PRESS)

Así, las actividades realizadas por los alumnos han incluido entrevistas a los fareros, la investigación sobre la historia del faro 'emblema' de cada escuela o el diseño de maquetas de faros mantenidos con energías renovables, entre otros aprendizajes, según ha explicado la Junta en una nota.

Todas las actividades se han recogido en la web del proyecto: www.keeponshining.eu. Además de esa página web, el proyecto se ha difundido también en las redes sociales de Instagram y Twitter.

El proyecto nació en 2016 financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, y en él han participado estudiantes y profesorado de Heraklion (Grecia), Kalajoki (Finlandia), Westerstede (Alemania) y Nápoles (Italia), bajo la coordinación del IES Jaroso de Cuevas del Almanzora.

Para el instituto almeriense ésta es su primera participación en la convocatoria de los programas europeos Erasmus+ y su objetivo ha sido ofrecer la oportunidad de trabajar en equipo tanto al alumnado como al profesorado de escuelas de distintos países.

Durante los dos años que ha durado el proyecto, estudiantes y profesores de cada país han realizado viajes de una semana de duración al resto de países, donde han conocido sus sistemas educativos. La última movilidad del proyecto ha tenido lugar en Cuevas del Almanzora, donde los estudiantes han trabajado, sobre todo, el aspecto digital mediante vídeos, entrevistas de radio y montajes.

Asimismo, durante la última experiencia se presentó la aplicación de geolocalización 'GeoAumentaty Tour around...', diseñada por algunos de los alumnos del centro y en la que los visitantes tuvieron que crear una ruta con los faros del proyecto. El encuentro también tenido el reciclaje como protagonista.