Tribunales.- TSJA "desea" aclarar "definitivamente" la ubicación de la Ciudad de la Justicia

1/05/2018 - 10:20

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha expresado su "deseo" de aclarar "definitivamente" la ubicación de la futura de la Ciudad de la Justicia en la ciudad de Sevilla, para la que se busca emplazamiento nuevo, "todavía por concretar".

Así se recoge en la Memoria de 2017 del TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que en el caso de Sevilla "se desea aclarar definitivamente la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia, una vez descartado el emplazamiento en la zona denominada 'Los Gordales', que tanto desgaste y años de debate ha ocasionado".

En este sentido, expone que en materia de infraestructuras judiciales en Andalucía "nos hallamos en una situación conocida y reiterada" y trae a colación "lo reiterado año tras año sobre esta cuestión, que se mantiene en términos muy similares, como también la conclusión final acerca del deficiente estado general de muchos edificios judiciales en el ámbito territorial del TSJA".

El año 2017, según indica, ha supuesto el inicio de una política de actuaciones de mantenimiento y restauración de algunas sedes, que espera se mantenga en los próximos años, como así se anuncia desde la Consejería de Justicia e Interior que, por otra parte, ha trasladado a la Sala de Gobierno su compromiso de elaboración de un nuevo Plan de infraestructuras, que tiene previsto concluir en el primer cuatrimestre de 2018, y que incluye un plan que permita en tiempo razonable ampliar las sedes judiciales unificadas, por ahora existentes sólo en Almería, Córdoba y Málaga.

DECISIÓN DE HACIENDA

En este sentido, cabe recordar que la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, aseguró a mediados del pasado mes de marzo que se reuniría con las distintas partes para exponer las "dificultades operativas" para acometer el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Los Gordales, así como la posibilidad de buscar otras alternativas, después de que la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda haya pedido "que se ejecute todo o no da una pastilla separada" ya que la ejecución urbanística implica "cambiar la feria", hecho que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, "ni contempla".

Así, en comisión de Justicia e Interior, Aguilar aseguró que respeta a Patrimonio y que, sin criticar su posición, quiere abordar "con todo el mundo" este asunto para "desatascarlo" porque, como ha insistido, "queremos que Sevilla tenga una Ciudad de la Justicia". Asimismo, defendió que su intención es establecer un debate y "no seguir echándonos las culpas los unos a los otros", al tiempo que lamentó que hasta ahora "no es que no hayamos querido poner la primera piedra, es que no hemos podido".

Según explicó la consejera, el emplazamiento de Los Gordales prevé una parcela de 39.308 metros cuadrados, de los cuales 7.233 eran propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y 32.075 propiedad de Patrimonio del Estado, para equipamiento administrativo.

En este marco, aseguró que tras la llegada de Juan Espadas a la Alcaldía de la capital hispalense, se inició "un diálogo para que se pudiera dar una respuesta cierta", tras cuatro de gobierno del popular Juan Ignacio Zoido que "quedaron en blanco" para este proyecto. "Junta y Ayuntamiento hemos trabajado desde el principio en la misma dirección y con un mismo objetivo: sacar adelante el proyecto", defendió.

Además, insistió en que la Junta está "tan interesada en ponerla en marcha" que la consejera ha mantenido seis reuniones con Espadas que se traducen en "una propuesta técnica consensuada" para su implantación en los suelos de Los Gordales y una propuesta técnica y "otra de gestión que permitiría poner a disposición de la Consejería de Justicia los suelos estrictamente necesarios para el proyecto e iniciar su desarrollo material a corto plazo".

Sin embargo, señaló que el desarrollo completo de la unidad consistía en una operación urbanística "muy ambiciosa, que conllevaría el traslado de la Feria de Abril a otra ubicación". La viabilidad de esta opción de desarrollo anticipado de la Ciudad de la Justicia en Los Gordales hacía imprescindible, en cualquier caso, la conformidad de quien es propietaria de la mayoría del suelo, el Estado.

Asimismo, Aguilar aseguró que Espadas y ella misma dirigieron una carta al Ministerio de Hacienda "solicitando colaboración para tener una reunión" y a la que el Estado contestó "indicando que el planteamiento de gestión anticipada de los suelos no se entendía factible lo que conllevaría el desarrollo completo de toda la Unidad de Ejecución, con el consiguiente traslado de la Feria, e inversiones millonarias en urbanización y edificación".

Tras la citada reunión, aseguró que se iba a convocar al presidente de la Audiencia de Sevilla, al juez decano, al fiscal jefe, a los colegios profesionales y a la junta de personal "para exponerles la nueva realidad que acontece de cara a que podamos tomar la determinación que corresponda en relación a Los Gordales".