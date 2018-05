Rafa Mayoral: "Las luchas por los derechos laborales y por una ciudad mejor coinciden en las vías"

1/05/2018 - 10:25

El diputado nacional de Podemos, Rafa Mayoral, que participa en las Marchas por la Dignidad que recorren desde el pasado viernes la Región para desembocar en la manifestación que se celebrará en Murcia con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ha remarcado que "las luchas por los derechos laborales y por una ciudad mejor coinciden en las vías de Santiago el Mayor".

MURCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La última etapa de las Marchas por la Dignidad transcurrió este lunes desde la estación de Los Romanos en Alcantarilla hasta el Barrio de Santiago el Mayor en Murcia, y contó con la presencia de los diputados nacionales de Podemos Rafa Mayoral, Alberto Rodríguez y Javier Sánchez Serna, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia y portavoz del Grupo en la Asamblea, Óscar Urralburu, así como también diputados regionales e integrantes de la formación morada.

Estos se han sumado a la protesta que diariamente realizan los vecinos de la zona manifestando en defensa del la llegada del AVE Soterrado a su paso por la ciudad de Murcia, según informaron fuentes de Podemos en un comunicado.

Mayoral ha afirmado que "la dignidad se ve realizada, cuando no hay guetos, ni infraestructuras que intentan partir las ciudades y dejar a gente fuera". Así, ha añadido que es un "punto muy importante este encuentro de la gente que lucha por la ciudad y por los barrios y por los derechos sociales y laborales".

Por su parte, Javier Sánchez Serna, diputado nacional de Unidos Podemos por la Región de Murcia, ha manifestado que "los cientos de personas que han integrado las marchas por la dignidad en la Región de Murcia han mostrado algo fundamental, y es que la recuperación económica no es neutra".

Serna ha afirmado que "mientras que el Gobierno no para decir que la crisis ya ha pasado y la recuperación se está dando, dicha recuperación no llega a los salarios como tampoco llega a los barrios del Sur de la ciudad de Murcia, donde no hay dinero para no vertebrar la ciudad".

En este sentido, Urralburu ha explicado que estas Marchas de la Dignidad "han supuesto 65 kilómetros recorriendo la Región para denunciar la extrema precariedad de las condiciones de trabajo en la Región, tal y como demostraron los recientes datos de la EPA, donde los salarios y las pensiones siguen alcanzado los niveles más bajos de todo el país".

"Nos encontramos por lo tanto ante una reivindicación necesaria que se une, hoy a otra reivindicación que reclama desde hace 30 la dignidad de este barrio, para que el tren llegue a Murcia soterrado", ha concluido.