Márquez rechaza las críticas a la peatonalización y defiende el tranvía como "un complemento"

1/05/2018 - 10:28

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha rechazado las críticas al proceso de peatonalización del centro de la ciudad emprendido a finales del pasado año, al tiempo que ha defendido el tranvía como un complemento y ha reivindicado a la Junta de Andalucía que "se ponga las pilas" con las circunvalaciones que precisa la capital jiennense para evitar el tráfico por el centro urbana.

JAÉN, 1 (EUROPA PRESS)

Para el alcalde, en una entrevista concedida a Europa Press, el problema del sistema tranviario, además de las cuestiones económicas, es que "el trazado no es el más acertado" y ha remarcado que todos los estudios apuntan a que el mayor uso de autobuses se da en zonas como el Gran Eje y Las Fuentezuelas. En esta línea, ha defendido que la peatonalización como tal "no necesita del tranvía, pero puede y debe ser un complemento".

"Yo no sé si lo veré o no lo veré, alguien tendrá que hacer el ramal que vaya hasta el final del Gran Eje o Las Fuentezuelas porque son la gente más lejana la que acaba cogiendo coches o autobuses para acercarse al centro".

Ha reconocido que como complemento a la peatonilización "hay que hacer muchas cosas, una de ellas poner en marcha el tranvía" y otra que la Junta "se ponga un día las pilas y termine las circunvalaciones de Jaén". En este punto, ha recuperado el proyecto de un vía que desde el Ifeja vaya hacia Los Villares, o la entrada por Fuerte del Rey, al tiempo que ha subrayado que es "demencial que esté el distribuidor norte sin hacer" porque todo esto también contribuye a que los coches "vayan todos por el centro" y "la peatonalización también requiere de este tipo de infraestructuras".

Sobre las quejas de comerciantes, especialmente de falta de ventas en el sector textil, ha indicado que son las mismas que se han dado en toda España teniendo en cuenta que hasta febrero, que comenzó a llover, se ha tenido un tiempo muy caluroso lo que ha repercutido de manera negativa en la venta de ropa de invierno.

Márquez insiste en que "no se puede ni se debe" imputarlo todo "de forma rápida" a la peatonalización porque en Jaén, igual que en el resto de España, "quien ha hecho el agosto en navidad han sido las compañías de transporte por el comercio electrónico y ese debate todavía no lo he visto yo aquí".

Ha indicado que con los datos sobre la mesa, los aparcamientos públicos del centro, "siguen igual", y a excepción del de la plaza de la Constitución, que suele llenarse, el resto ha notado "un ligero incremento", pero sigue habiendo plazas libres. "No hay problemas de aparcamiento, pero buscaremos soluciones para que haya más plazas", ha señalado Márquez.

OBRAS EN LA PLAZA DEL DEÁN

El alcalde ha indicado que las obras de reforma de la céntrica plaza Deán Mazas se aplazarán hasta el verano, posiblemente hasta los meses de julio y agosto, con el objetivo de causar el menor daño posible a la hostelería y aprovechando las vacaciones y que son muchos los jiennenses que salen de la ciudad para irse a vivir a las zonas residenciales de los puentes.

Aunque inicialmente las obras se anunciaron para después de Semana Santa, dos son los hechos que han hecho cambiar de opinión al gobierno local. El primero de ellos, la celebración en la ciudad de Jaén entre el 21 y 27 de mayo del World Padel Tour, y la segunda cuestión que se ha tenido en cuenta ha sido la celebración en junio de la feria y fiestas de la Virgen de la Capilla.

Ha destacado que el 83 por ciento de las entradas para el World Padel Tour han sido adquiridas por personas de fuera de Jaén, lo que va a suponer también durante esos días un "revulsivo" para la hostelería y comercio de Jaén.

"Probablemente la reforma se vaya para el verano porque ahora con el World Padel Tour viene mucha gente de fuera y no merece la pena fastidiar a la hostelería y el comercio, y después en junio viene la Virgen de la Capilla que también es un momento importante", ha indicado el alcalde, al tiempo que ha indicado que "cuando ya se pasen esos momentos más gruesos, entiendo que van a comenzar las obras, cuando haya un bajón, en los meses de julio y agosto".

Ha indicado que comenzar ahora con las obras supondría "perjudicar a mucha" ya que "levantar la plaza en esas fechas es pegar un tiro a los hosteleros y a la gente que pueden contratar", por eso ha insistido en que "nos iremos más a los meses de julio y agosto cuando la gente se ha ido a los puentes, a los chalés y a las playas".