El presidente del TSJN dice que las declaraciones de Catalá son "un ataque directo a la independencia judicial"

1/05/2018 - 11:22

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha afirmado este martes que las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez que emitió el voto particular en la sentencia de 'La Manada' suponen "un ataque directo a la independencia judicial".

PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser y recogida por Europa Press, Galve ha señalado que lo primero que sintió al escuchar las palabras del ministro fue "sorpresa" y "sobre todo viniendo de quien venía primero porque lo conozco y no es el estilo del ministro de Justicia, y porque es el ministro de Justicia y sus declaraciones suponen un ataque directo a la independencia judicial".

El presidente del TSJN ha explicado que conoce al juez Ricardo González desde hace 17 años y ha señalado que "le puedo asegurar que es una persona absolutamente normal, como cualquier otra, un buen juez además".

Preguntado por si no le consta que dicho juez tenga un problema laboral o personal que le incapacite en su labor profesional, Joaquín Galve ha dicho que "en absoluto". Ha indicado así que ni él conoce que hubiera un problema "ni sé quien lo puede conocer" y ha añadido que si el ministro no conoce al juez, "lo sabe por alguna persona que se lo ha contado y le puedo asegurar que en este tema se están produciendo muchas informaciones, muchas de ellas son falsas, en cualquier caso inconcretas y casi todas lo digo en serio malintencionadas".

Sobre si entonces el ministro está mintiendo, Galve ha dicho que "no", "yo creo que ha dicho algo que no tenía que haber dicho y estoy convencido de que está arrepentido". "Ha dicho algo que le ha dicho alguien que no le ha dicho la verdad", ha expuesto.

Galve ha asegurado que los navarros "pueden estar absolutamente tranquilos" con la labor del juez Ricardo González, "como lo han estado en los últimos 17 años". "Imagínese en 17 años la de sentencias que ha puesto o ha intervenido en procedimientos este juez", ha apuntado, para asegurar que "nadie sabe a que se está refiriendo Catalá y por qué lo dice cuando acto seguido dice que no conoce al juez".

A su juicio, este asunto ha salido con "la finalidad de atacar la independencia judicial, simplemente desacreditar el sistema judicial, que es lo que se produce con este tipo de ataques". "Últimamente tenemos casos de responsables políticos y responsables institucionales que hace unos días criticaban la sentencia que les habían dictado y ayer están criticando al ministro porque ha cometido una injerencia en la independencia judicial, que es lo que han hecho los políticos tres días antes", ha comentado.

"DIMISIÓN DEPENDE DE ÉL"

Joaquín Galve ha señalado que la dimisión de Catalá como ministro "depende de él", "es un acto personal y no tendría yo ninguna opinión al respecto". No obstante, ha manifestado que ha suscrito el escrito enviado por los jueces de Navarra en el que se pide su dimisión inmediata, "lo suscribo y reitero". "El ministro debería explicar cual es el problema al que se refiere", ha continuado.

El presidente del TSJN ha explicado, sobre si la Audiencia había pedido investigar al juez González, que "se pidió por mi parte dentro del servicio de inspección ordinaria del CGPJ que se inspeccionaran dos órganos para el año 2018 y uno de ellos era la sección Segunda de la Audiencia Provincial".

Ha precisado así que "es una práctica ordinaria". "No es algo aleatorio, o bien se pide por el tiempo que ha transcurrido desde la última inspección o bien porque se haya detectado algún problema o tengan una carga de trabajo que requiera estudiar si se precisa o no un refuerzo", ha detallado, para indicar que en el caso de la sección Segunda "se había detectado en su momento que tenían una carga de trabajo importante y quizás eso generase la necesidad de poner un refuerzo y fundamentalmente porque tienen asuntos de calado e importancia como este caso o los de Osasuna".

Ha opinado además que el juez Ricardo González no habría retrasado la sentencia de 'La Manada'. "Primero se hace la sentencia principal y según consta el juez la recibió un mes antes de la fecha de la publicación". "Es un mes y con la extensión del voto particular no se puede hablar de que haya retrasado la sentencia", ha indicado Galve, quien ha dicho que en el contenido de la sentencia no puede entrar porque él se encargará de estudiar los recursos que se presenten.

"PREOCUPACIÓN"

Joaquín Galve ha señalado que le "preocupa" que se perciba socialmente que la Justicia no es justa. "En este punto, reclamo cierta mesura y responsabilidad a los responsables de instituciones en el respeto a las decisiones judiciales", ha dicho, para afirmar que "se pueden criticar pero eso no ampara en ningún caso la amenaza, la coacción ni el uso de la violencia".