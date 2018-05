Ciudadanos insiste en esperar al candidato del PP a la Comunidad y cierra las puertas a dar su apoyo a Gabilondo

1/05/2018 - 11:59

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, insiste en esperar a que sea el PP quien nombre a un candidato que tome las riendas de la Comunidad de Madrid hasta que finalice la legislatura y cierra las puertas a dar su apoyo al portavoz de PSOE en la Cámara regional, Ángel Gabilondo.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, Aguado ha recordado que el primer objetivo de la formación naranja fue la exigencia de la dimisión de Cifuentes, "qué se ha conseguido" y el segundo paso es que ahora el PP "proponga una alternativa a un candidato limpio de corrupción".

"Si no lo hiciera, se abriría un tercer escenario, que hoy no está encima de la mesa y esperamos no tener que llegar hasta él. No es el óptimo, porque lo óptimo es que el PP agote la legislatura, como lista más votada por eso yo confío en que presenten un candidato alternativo, mañana, mejor que pasado, para que podamos tener cuanto antes estabilidad y limpieza", ha insistido.

Sobre si tiene favorito para ese puesto, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha evitado hacer "quinielas" sobre quién de los 47 diputados 'populares' prefieren como presidente. "El nombre que se diga le quemas y el nombre a los dos días se está quemado. No queremos quemar a nadie, lo que queremos es que el PP cuanto antes proponga candidato, un candidato limpio, de 47 diputados que haya un candidato limpio que no esté afectado por corrupción por ninguna trama delictiva que no vaya a ser imputado en los próximos meses", ha reiterado.

Los grupos parlamentarios tienen un plazo para proponer un candidato hasta el 21 de mayo. Una vez que sea elegido, lo propone la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, para después convocar el Pleno donde se inviste al futuro presidente. "Esperemos que el PP no espere hasta el último día, porque son muy partidarios de apurar los plazos hasta el final y lo que queremos es cerrar este capítulo", ha dicho.

Además, el portavoz del partido naranja ha asegurado que si los 'populares' se desgastan es consecuencia exclusiva de ellos, y si sus votantes le retiran la confianza, también. "Estoy convencido de que el mayor daño que podríamos haber sufrido los madrileños y por ende, Ciudadanos, hubiera sido mantener a Cifuentes un día más al frente de la Comunidad", ha sostenido al hecho de qué habría ocurrido al haber apoyado la moción de censura de los socialistas.

En esta línea, ha lamentado que la región haya sido "noticia nacional e internacional durante más de 30 días, pero en negativo", no "por atraer empresas o por reducir listas de espera". Era noticia "porque su máxima responsable estaba involucrada en una presunta trama delictiva" y "eso hace un daño enorme, también a Ciudadanos que es el partido que permitió que estuviera al frente de la Comunidad".

"Por eso tenemos que ser contundentes y exigentes. Por eso hemos sido los primeros en exigir explicaciones y retirarle el apoyo a Cifuentes cuando no quería dimitir. La Comunidad de Madrid necesita abrir una nueva etapa de verdad, con un proyecto político distinto a los últimos 20 años del PP, pero ese tipo de proyectos, no se pueden abrir de boquilla. Es necesario hacerlo en las urnas. A ocho o diez meses de que acabe la legislatura no se va a abrir una etapa nueva en política no va a haber grandes proyectos políticos cuando en mayo 2019 tienes una cita electoral", ha aseverado.

En este punto, el portavoz de la formación naranja ha incidido en que el PP, es la lista más votada, "guste o no", y tienen que ser los que presenten una alternativa a Cifuentes y ya en mayo de 2019 "salir a ganarles". "Yo no quiero echarles de los despachos, yo quiero ganarles en las urnas. Ese es nuestro reto y respeto que PSOE y Podemos tengan ganas de repartirse las Consejerías o de ganar al PP y tengan ansiedad por entrar por la puerta de atrás, pero lo razonable es que el PP presente un candidato limpio, que no presente más escándalos y que pueda agotar esta legislatura de la forma más estable posible", ha sostenido.

Para ello, Aguado ha insistido ante la posibilidad de dar apoyo al portavoz socialista en el Parlamento madrileño que lo que no van a hacer es "bloquear" una Comunidad "como pretenden otros". "No podemos anclarnos hay que ser útiles y el objetivo es ganarles, contra nuetsro proyecto y liderar un Gobierno. Si no les ganamos, haremos lo mismo que hemos hecho en esta legislatura: intentar ser útiles, no bloquear los Gobiernos, garantizar seguridad y estabilidad a cambio de reformas concretas", ha aseverado.

ACUERDO DE INVESTIDURA

Aguado y Cifuentes firmaron un acuerdo de investidura para que el PP pudiera gobernar. Con su dimisión, el acuerdo deja de estar vigente. No obstante, espera que el PP "ponga en marcha" y "termine de cumplir" las cuestiones pendientes.

"Si no llega a ser por ese acuerdo, la mayoría de las medidas no se hubieran puesto en marcha, entonces sí que no habría ningún proyecto de Gobierno. Un Gobierno no puede estar dependiendo de un proyecto de su socio de investidura, tiene que ser capaz de llevar un proyecto propio y no es el caso del PP", les ha afeado.