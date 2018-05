Más de 200 concentrados apoyan a los docentes denunciados de Sant Andreu (Barcelona)

1/05/2018 - 12:14

Más de 200 personas se concentran este martes a mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) para apoyar a los nueve profesores del instituto 'El Palau' denunciados por la Fiscalía por un presunto delito de odio a raíz del 1-O.

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Los movilizados son vecinos, familiares de los profesores, alumnos y exalumnos del instituto, con muchas pequeñas pancartas con la leyenda 'Yo también soy docente del Palau'.

Un exalumno del centro ha leído un manifiesto de alumnos, exalumnos y familias, interrumpido al principio por la consigna 'No estáis solos', y el joven que ha leído el texto ha recordado que se ha pedido no llevar consignas políticas a esta concentración, por lo que también ha reclamado que nadie politice el acto: "Si se hiciera, no será en nuestro nombre", ha dicho.