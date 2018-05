'la manada'. sánchez pide a catalá que "aclare" sus críticas al magistrado del voto particular

1/05/2018 - 12:50

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este martes al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "aclare" a qué se refería cuando expresó que "todos" saben que el magistrado Ricardo González, autor del voto discrepante en la sentencia de 'La Manada', "tiene algún problema singular".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación de Madrid por el Primero de Mayo, Sánchez aludió a las palabras de Catalá, después de las críticas que ha recibido el ministro por parte los colectivos de la Justicia y de algunos partidos, menos del PSOE, que como recordó Sánchez, sólo esperan que el ministro "sepa de qué habla".

Sánchez remarcó que los socialistas han sido "muy críticos" contra la sentencia que condena a los jóvenes conocidos como 'La Manada', pero "especialmente críticos" con el voto particular.

Si bien, pidió a Catalá que "no sea torpe" y que "si tiene alguna acusación particular y personal que hacer sobre el magistrado, que aclare a qué se refiere", porque si no, "lo mejor es estar callado y asumir la responsabilidad" que tiene un miembro del Gobierno y, en consecuencia, debe "respetar la división de poderes".

Así, pidió al ministro que "sea prudente" porque sus declaraciones "no están ayudando a centrar el debate" donde "realmente donde realmente se tiene que centrar". "No puede tirar la piedra y esconder la mano. Prudencia, sentido común y que no desvíe la atención sobre el debate", añadió.

Sánchez recordó que el PSOE impulsó la reprobación de Catalán, por lo que si por ellos fuera, ya estaría fuera del Ejecutivo, por lo que indicó que "una cosa es la sentencia", que tiene que ser criticada, y así lo han hecho de manera "contundente" pero que no hay que "entrar en disquisiciones o acusaciones personales", y que "el ministro no aclara cuáles son", concluyó.

Tras las palabras del ministro de este lunes, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, aseguró que "cuando Catalá dice lo que dice estoy segura de que lo hace porque sabe lo que dice". Asimismo, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, señaló que "no podemos estar más que de acuerdo" con lo dicho por Catalá, porque "parece que el ministro está hablando de lo que sabe, de lo que tiene certeza", y tiene "mucho conocimiento de causa y, si no ha ido a más, es por la prudencia necesaria".

(SERVIMEDIA)

01-MAY-18

MML/bpp