Luís Villares insta a los trabajadores a "volcarse" contra la "dictadura de la precariedad laboral"

1/05/2018 - 13:13

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado este martes que la situación laboral que vive Galicia es "inaceptable" y ha instado a los trabajadores a "volcarse" en las protestas contra la "dictadura de la precariedad laboral".

VIGO, 1 (EUROPA PRESS)

Durante su participación en Vigo en una manifestación con motivo del 1 de mayo, Villares ha recordado que los últimos datos de la EPA revelan un aumento del paro en Galicia "tres veces superior al conjunto del Estado", lo que "demuestra que las políticas de precariedad tienen una especial incidencia" en la Comunidad.

Villares ha criticado la "absoluta pérdida de derechos laborales como consecuencia" de las dos reformas laborales y ha asegurado que la creación de empleo en la comunidad desde 2014 es "en condiciones precarias".

Para el portavoz de En Marea, la ciudadanía gallega "no puede acceder a un empleo digno", dado que la tasa de temporalidad es del 89 por ciento, al tiempo que ha alertado del incremento en la siniestralidad laboral.

"Para nosotros esto no es aceptable, no podemos aceptar una dictadura de la precariedad laboral que haga que el conjunto de los trabajadores no puedan ver un futuro", ha dicho Villares, que ha pedido que se deroguen las reformas laborales y se pongan en marcha políticas activas de empleo.