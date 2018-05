Jiménez (PSOE-A) pide la derogación de reforma laboral y un pacto de renta para garantizar la subida salarial

1/05/2018 - 13:35

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha reclamado este martes, en la manifestación regional del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, convocada por CCOO-A y UGT-A, y que se ha celebrado en Huelva, la derogación de la reforma laboral y un pacto de renta que "garantice la subida salarial que haga posible que los trabajadores vivan con dignidad y acabar con esta clase trabajadora empobrecida que ha creado esta reforma".

HUELVA, 1 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la citada manifestación, Jiménez ha pedido además que "se siembren las soluciones a futuro para resolver el propio futuro de las pensiones en este país". Al respecto, ha recordado que el PSOE, desde 1890, viene participando en las movilizaciones del Primero de Mayo, "apoyando y respaldando a los trabajadores y sindicatos que los representan".

A su juicio, "sin estos sindicatos no es posible garantizar los derechos colectivos de los trabajadores, porque siguen siendo fundamentales y esenciales", a la par que ha precisado que "quien no está hoy en estas movilizaciones no está en la defensa de los trabajadores".

Jiménez ha asegurado que su partido quiere aprovechar esta jornada para "reclamar con contundencia la derogación de la reforma laboral del PP", que "se ha convertido en una trituradora de empleo y de derechos y que ha terminado creando una clase trabajadora empobrecida, que impide que en España se produzca una verdadera recuperación económica y que ésta llegue a los trabajadores".

Por ello, considera el portavoz socialista que "ha llegado el momento de que se traslade a la nómina de trabajadores esta recuperación económica" y ha solicitado "un incremento salarial" ya que, desde el comienzo de la crisis "los salarios han perdido casi un 25 por ciento de su capacidad", por lo que ve "necesario que se alcance un pacto de renta entre empresarios y representantes de los trabajadores para subirlos".

En este sentido, ha apuntado, que de esta manera se empezará a corregir "el otro gran problema de los trabajadores que aparece cuando llegue el momento de jubilarse, que son sus pensiones", materia en la que ha pedido "una reconducción absoluta de la política del PP y que se vuelva al Pacto de Toledo, en cuyo seno han de sentarse partidos y sindicatos para que se deje de parchear y de esquilmar y se garantice su revalorización al coste de la vida por ley, y la viabilidad y futuro del sistema".