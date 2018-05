El PSOE de Malagón explica a Marhuenda y Pastor que no deben ser premios de Concordia al ser elegidos por sectarismo

1/05/2018 - 13:38

El PSOE de Malagón ha remitido sendas cartas al director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para explicarles --a través de burofax y correo electrónico-- que no apoyarán su nombramiento como Caballero y Dama de la Concordia 2018 ya que su nombramiento se ha producido "desde el sectarismo" y sin contar, por primera vez, con la oposición.

CIUDAD REAL, 1 (EUROPA PRESS)

El nombramiento, que se ha conocido esta semana, ha sido criticado por el Grupo Municipal Socialista debido a la forma de elección llevada a cabo, "sin ninguna información" al equipo de la oposición, sin contar con su opinión y no llevándolo a comisión ni a debate plenario, como si de un acto de partido se tratara y no de un acto de un Ayuntamiento, a pesar de que tiene como supuesto fundamento la expresión de concordia.

Por este motivo, en la misiva dirigida a Pastor, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Municipal Socialista le explica que la forma en la que se ha llevado a cabo su nombramiento no corresponde a un premio relacionado con la concordia ya que se ha decidido "unilateralmente" por los concejales del PP que forman parte de la Junta de Gobierno, "órgano donde por voluntad del alcalde no está representada la oposición --que representa al 42% de la población--, y donde ni tan siquiera están presentes la totalidad de los concejales del PP".

Desde el Grupo Municipal Socialista no han querido restar méritos a la presidenta del Congreso, si bien han lamentado que el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, y el diputado nacional José Alberto Martín-Toledano, hayan actuado "de forma sectaria y como dirigentes del PP más que como responsables institucionales".

A este respecto le explican que, al elegirla como Dama de la Concordia sin consenso, "es un auténtico despropósito, que su nombre y sobre todo su cargo de presidenta del Congreso de los Diputados, se use de una forma tan sectaria y partidista. Honestamente creemos que ni usted ni el cargo que ostenta merecen tal desprecio", por lo que la instan a que no lo acepte y, en todo caso, avisan que no asistirán el viernes al acto.

GENERADOR DE POLÉMICA

Diferente es la carta remitida a Francisco Mahuenda, a la que también ha tenido acceso Europa Press, ya que en este caso no creen que, independientemente de diferencias ideológicas y desde el máximo respeto al medio que dirige, como director de La Razón y participante habitual en tertulias de radio y televisión, "haya demostrado precisamente y de manera especial y predominante, actitudes, comportamientos y declaraciones que favorezcan la concordia".

En este sentido, la misiva --firmada por el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Ricardo Calzado-- al igual que la de Pastor, aclara que no juzgan "sus méritos y capacidades personales y profesionales en el mundo del periodismo ni de la política en los diversos cargos que ha ocupado en representación del PP, pero es evidente que es difícil reconocer en esos méritos y capacidades la búsqueda de la concordia entre todos los españoles".

Por este motivo, le instan a que no acepte el nombramiento que nace de que "Adrián Fernández Herguido y José Alberto Martín Toledano, han actuado como dirigentes del PP. Con su comportamiento ellos mismos se han desposeído de sus cargos institucionales de alcalde y teniente de alcalde, respectivamente, demostrando nula consideración por las instituciones democráticas y su desprecio a los valores que las mismas representan".

En caso de que lo acepte, le informan de que no asistirán al acto del viernes a pesar de que el PSOE de Malagón siempre ha dejado a un lado sus convicciones ideológicas "cuando se trata de actos y decisiones de carácter institucional".