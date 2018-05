Miles de personas reclaman en Barcelona mejoras laborales e igualdad de género

1/05/2018 - 13:50

UGT y CC.OO. calculan 30.000 asistentes y el Ayuntamiento de Barcelona 8.000

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Miles de personas se han manifestado este martes en el centro de la ciudad por el Día Internacional del Trabajador, en la protesta convocada por UGT y CC.OO. de Catalunya para exigir más igualdad mujer-hombre, más salarios y más pensiones, y para alertar de la precariedad del mercado laboral.

El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 8.000 los asistentes, mientras que tanto UGT como CC.OO. han calculado 30.000 unas personas, han informado a Europa Press.

Este año la pancarta de cabecera ('Igualdad + Ocupación + Salarios + Pensiones. Ahora nos toca a nosotros') ha quedado precedida por otra con la consigna 'No es abuso, es violación #NoesNo', contra la sentencia sobre 'La Manada'.

Los secretarios generales de UGT y de CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Javier Pacheco, han avisado de que este 1 de Mayo es un "punto de inflexión" en la movilización de la clase trabajadora, y que es resultado de la suma de las protestas de los últimos meses, como la huelga feminista del 8 de marzo y las demandas de los pensionistas.

Pacheco ha reinvidicado durante los discursos que han cerrado el acto: "Tenemos que hacer fuerte la respuesta unitaria de la ciudadanía, porque sin libertad y sin democracia no seremos capaces de reconstruir los derechos de los trabajadores".

Ros ha reivindicado la fuerza conjunta de la clase trabajadora y ha acusado a políticos y empresarios de buscar que se divida: "Queremos repartir la riqueza, que todo el mundo pueda llegar a final de mes, que se puedan pagar una educación digna, y eso solo se puede hacer desde la unidad de la gente trabajadora".

Los manifestantes han iniciado su marcha en plaza Urquinaona puntualmente a las 11.30 y se han dirigido por Via Laietana hasta la plaza de la Catedral, donde la protesta ha concluido una hora más tarde.

Algunas de las reclamaciones más repetidas que se han podido escuchar han sido 'Salarios dignos, basta precariedad' y 'Salarios, pensiones, libertad', que han recogido las demandas principales que ambos sindicatos hacen al Gobierno central y a las patronales.

Han asistido representantes de la sociedad civil, como el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y políticos como el adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès (también secretario de Economía de la Generalitat); el diputado de JxCat en el Parlament Antoni Morral; el líder del PSC, Miquel Iceta, y el líder de los comuns, Xavier Domènech.

CONTRA 'LA MANADA'

La pancarta 'No es abuso, es violación #NoesNo', contra la sentencia sobre 'La Manada', ha precedido este año a la de cabecera, con el lema'Igualdad + Ocupación + Salarios + Pensiones. Ahora nos toca a nosotros'.

La han llevado las secretarias de las mujeres de CC.OO. y de UGT de Catalunya, Alba Garcia y Eva Gajardo, y miembros de Noviembre Feminista y de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, como su coordinadora, Montserrat Vilà.

'Si nos violan a una, nos violan a todas', 'Fuera, fuera la justicia patriarcal', 'No es no' y 'No es abuso, es violación' han sido algunas consignas coreadas, clamando por más igualdad de género y por el fin de la violencia machista.

Durante los discursos finales, Vilà ha dicho que "la violación de 'La Manada' ha penetrado profundamente en la conciencia de las mujeres y jóvenes de todo el mundo", y que no aceptan la sentencia porque creen que denigra los derechos de las mujeres, por lo que ha pedido revisarla, ya que hay que poder cambiarla con la fuerza de todas las mujeres.

OTRAS MANIFESTACIONES

La movilización de UGT y CC.OO. de Catalunya en la capital catalana se ha replicado a partir de las 12 en Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa (Tarragona).

Además de la manifestación de estas dos organizaciones mayoritarias, otros sindicatos han convocado protestas en Barcelona, como la Usoc a las 11.30 en plaza Universitat, la CGT a las 12 en los Jardinets de Gràcia, y la IAC prevé hacerlo a la 18 horas en la plaza Univesitat.

Para la tarde, la ANC ha organizado una manifestación en la plaza Urquinaona de Barcelona a las 17.30 bajo el lema 'Por la república de los derechos sociales', secundada por la plataforma Alcem-nos, impulsada por la entidad independentista, el núcleo promotor de Universitats per la República y la Intersindical-CSC, entre otras entidades.