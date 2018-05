Sánchez insta a rivera a que confirme si ha "fichado" a valls

1/05/2018 - 13:37

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó este martes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a que aclare si "ha fichado" o no al ex primer ministro francés Manuel Valls, porque por las declaraciones del político francés de origen español parece que le ha "dado calabazas".

Así, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación de Madrid por el Primero de Mayo, el líder del PSOE remarcó que Rivera "no puede echar la culpa" al resto de formaciones políticas de las palabras de Valls de que no ha salido de un partido en Francia para meterse en otro en España y que para Sánchez son la prueba de las "calabazas" que le ha dado el político francés.

Por ello, Sánchez pidió a Rivera que aclare si lo ha fichado o por qué anuncia un "no candidato" y hace un "flaco favor" a su partido, porque con su actitud demuestra que "no tiene ningún aprecio" a los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, y que "no tiene equipo, ni proyecto ni candidato".

Estas palabras no son más que un episodio nuevo del cruce de acusaciones que protagonizaron ambos líderes por Twitter en la tarde de ayer, lunes. Rivera, comenzó afirmando, tras el rechazo socialista a la propuesta de Valls de una plataforma constitucionalista (PSC, PP y C's) para gobernar en Barcelona, que "el PSOE está más cómodo apoyando a nacionalistas y populistas que sumando con los constitucionalistas para que la capital catalana recupere prestigio, convivencia y prosperidad". "Nosotros vamos a sumar en las urnas con los que sí quieran abrir esa nueva etapa para Barcelona", afirmó en un mensaje que derivó en la respuesta de Sánchez.

El líder socialista criticó que Rivera "anuncia un no-fichaje, Valls, para después culpar al resto de partidos de su NO. Lo nunca visto. Vende humo. Le dan calabazas y la responsabilidad es de otros. Es evidente que no tiene ni proyecto ni equipo".

La relación política entre ambos no pasa por el mejor momento después de que la semana pasada, el líder de C's se negara a hablar con Sánchez sobre la situación en la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes.

