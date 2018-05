El Cendeac recibe al arqueólogo Alfredo González-Ruibal dentro del ciclo 'Post-Arcadia'

Su conferencia se centra en las transformaciones que la modernidad provoca en la naturaleza y la cultura

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia (Cendeac) recibe mañana miércoles (20:00 horas) al arqueólogo Alfredo González-Ruibal dentro del ciclo 'Post-Arcadia 2. ¿Qué Arte para qué Naturaleza?', que programa la Consejería de Turismo y Cultura para explorar qué surge del encuentro entre lo natural, el arte y la arquitectura.

Bajo el título 'Antropoceno, arte y arqueología', González-Ruibal ofrecerá una conferencia que evidencia cómo la arqueología y el arte contemporáneo coinciden en su preocupación por la forma en que la modernidad está transformando el mundo, un cambio de tales dimensiones que ha llevado a algunos expertos proponer una nueva era geológica: el Antropoceno.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, ha afirmado que "con González-Ruibal tendremos la oportunidad de explorar los aspectos en común entre dos disciplinas que no suelen relacionarse, como son la arqueología y el arte contemporáneo". En este sentido, recordó que "desde el Cendeac se trabaja para abordar las preocupaciones contemporáneas, colaborando con profesionales de toda índole, científicos y artistas, en la búsqueda de respuestas y abriendo el espacio al debate y al intercambio de ideas".

LA CONFERENCIA

Uno de los rasgos del Antropoceno es el desencantamiento del mundo y la desaparición de la naturaleza, que en ocasiones se expresa en una fascinación por espacios aparentemente carentes de interés, degradados o marginales. Esta tendencia, presente en la investigación de algunos arqueólogos que trabajan sobre la contemporaneidad, formará parte de la charla de Alfredo González-Ruibal, en la que se distinguen dos partes.

En la primera de ellas, repasará las obsesiones que comparten arqueología y arte contemporáneo, con especial énfasis en los aspectos medioambientales. En la segunda parte, se centrará en el 'terrare vague', una tendencia dentro del arte que pone en valor los espacios en desuso, abandonados e improductivos. Frente a la preferencia generalizada de transformar y 'reincorporar' estos lugares a la ciudad, 'terrare vague' reclama el valor de su estado de ruina e improductividad, manifestándose estos espacios como ámbitos de libertad alternativos. En este punto, el arqueólogo defenderá que este tipo de espacio ofrece una oportunidad para repensar nociones de naturaleza y cultura y reinventar la ciudad hipermoderna.

TRAYECTORIA

Alfredo González-Ruibal es doctor en Prehistoria por la Universidad Complutense y científico titular en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Su investigación se centra en la arqueología del pasado reciente y, en concreto, en los aspectos más negativos de la modernidad, como la guerra, las dictaduras y el capitalismo depredador.

Ha realizado trabajo de campo sobre estos temas en distintos lugares de Europa, Sudamérica y África. En estos momentos, González-Ruibal se encuentra inmerso en la escritura del libro 'The Age of Destruction: An archaeology of the contemporary world'.